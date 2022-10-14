大馬女大生命案兇嫌遭起底 否認殺人稱只是「加工協助」
新北市一名30歲陳姓男子，昨（13）日下午於三峽住處服藥輕生，及時送醫急救清醒後，陳男向警方供稱「掐死了一位女子」，警方獲報立刻前往陳男所說的台北士林租屋處查看，果然驚見一位蔡姓大馬女大生陳屍在內，明顯死亡多時，脖子有瘀傷疑似是被勒斃。警方初步調查，陳男與女大生才認識一個禮拜，是透過社群平台認識，陳男供稱自己只是「加工協助」，是對方本身就想輕生。不過詳細案發過程與動機，仍待進一步調查釐清。
據悉，陳男昨日下午吞藥前有向父母傳訊息稱想不開，父母於是趕緊報警，警消人員趕到陳男住處將其送醫急救，而在救護車上陳男供稱自己「掐死了一位女子」，警方不敢大意，前往陳男所稱的士林租屋處，結果房內看見陳屍於床上的大馬女大生，屍體已出現屍斑。
據了解，陳男來自中南部，目前無業，與女大生是透過IG認識的網友關係，陳男聲稱自己與女大生在交往，但是兩人一週前才認識，由於女大生生前有在經營直播，也有接案當外拍模特兒，女大生的前男友認為陳男只是女大生的粉絲，不過兩人的實際關係為何，尚須後續確認。
至於陳男供稱自己是幫助女大生輕生，不過陳男服藥送醫後意識不清，精神狀態也不是很穩定，案情真相究竟為何，將待之後偵訊時進一步調查釐清。（編輯：倪浩軒）
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