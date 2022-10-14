馬國女大生被勒斃 大馬網友炸鍋怒罵：台灣已成犯罪天堂
新北市一名30歲陳姓男子，昨（13）日下午於三峽住處服藥輕生，及時送醫急救清醒後，陳男向警方供稱「掐死了一位女子」，警方獲報立刻前往陳男所說的台北士林租屋處查看，果然驚見一位蔡姓大馬女大生陳屍在內，明顯死亡多時，脖子有瘀傷疑似是被勒斃。女大生魂斷異鄉，讓許多大馬網友立即聯想起2020年長榮馬國女大生被性侵後殺害的案件，怒罵台灣已經不再安全，更有大馬網友憤怒說「台灣已成犯罪天堂」。
據了解，陳男昨日下午吞藥前有向父母傳訊息稱想不開，父母於是趕緊報警，警消人員趕到陳男住處將其送醫急救，而在救護車上陳男供稱自己「掐死了一位女子」，警方不敢大意，前往陳男所稱的士林租屋處，結果房內看見陳屍於床上的大馬女大生，屍體已出現屍斑。至於陳男為何要殺死女大生，兩人的關係為何，仍待警方進一步調查釐清。
大馬媒體《星洲日報》密切關注此案，並聯絡上馬來西亞銘傳大學校友會會長，證實遇害的蔡姓女大生來自雪蘭莪沙登，而許多大馬網友也在相關新聞底下憤怒留言，「不是第一次了，可悲」、「已經多少位大馬留台生遇害了」、「順帶一提，兩年前殺害長榮大學大馬女大生的犯人，上個月二審決議暫停審理，將被告送量刑教化鑑定」、「對台灣的印象越來越差」、「一直以為台灣很安全，可是接二連三死了好幾位馬來西亞女生」、「奉勸各位家長，別讓孩子去台灣留學」、「可教化殺人犯的天堂」。
回顧馬國長榮女大生命案，鍾姓女大生於2020年10月28日晚間從校園返回宿舍時，遭兇手梁育誌用繩索勒住頸部強拉上車，性侵後棄屍，當時案情震驚全台與馬國，而梁育誌的辯護律師要求量刑前社會調查，因此目前暫不開庭，要等調查結果出爐後，再另行開庭。（編輯：倪浩軒）