害德國過度依賴俄能源？梅克爾：不後悔任內所做決定

為了抗議俄羅斯強勢入侵烏克蘭，歐美國家陸續祭出制裁，包含針對俄國能源設立價格上限、甚至減少進口等等，但也導致歐洲面臨嚴重的能源短缺危機，伴隨而來的還有能源價格飛漲、通貨膨脹等負面效應。有批評人士因此聲稱，德國前任總理梅克爾（Angela Merkel）要為此負責，因為她任內的政策導致歐洲最大的經濟體過度依賴俄國天然氣，對此梅克爾也進行了辯護。
綜合《路透社》等外媒報導，梅克爾本週四在葡萄牙里斯本的談話中表示，人類的行動往往與自己當下所處的時間點及環境有關，自己並不後悔讓德國大量進口來自俄國的天然氣，因為在德國逐步脫離核能和燃煤發電的過程中，確實需要使能源供應多樣化，而天然氣則是過渡時期的重要替代品。
曾執掌德國長達16年的梅克爾強調，以當時的角度來看，從俄羅斯獲取比其他地方還要廉價的天然氣，是非常合理、可以理解的。
不過，梅克爾也坦言，俄羅斯入侵烏克蘭的行為，確實為局勢帶來變化，也使德國的能源政策面臨重要轉折點，並考驗現任總理蕭茲（Olaf Scholz）的政治智慧。
有分析認為，雖然梅克爾任內的一些政策，確實導致德國因俄烏衝突受到的能源危機加深，但並不是全無道理，淘汰核能是德國能源轉型（Energiewende）的一部分，也是向低碳經濟邁出的關鍵一步；對德國來說，相較於傳統能源，天然氣是許多經濟部門必備的，一種非常實惠且可靠的能源。