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左營「抹屎哥」抓到了　苦主雖未提告警方仍依社維法裁處

▲黃姓騎士將機車停放於左營區明德國小附近發現機車手把和坐墊被人抹上大便。（圖／截自爆料公社）
▲黃姓騎士將機車停放於左營區明德國小附近發現機車手把和坐墊被人抹上大便。（圖／截自爆料公社）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-10-14 09:50:28

高市警局左營分局左營派出所日前獲報轄區出現「抹屎哥」，停放在轄區明德國小附近的汽機車遭遭人惡意塗抹穢物。員警到場後調查發現計有1機車、2汽車受害，警方調閱監視器循線逮到涉案的楊姓男子，楊男指稱，因和鄰居有停車糾紛，憤而帶自家大便，塗抹在他人汽機車上洩恨。雖然車主未提告。警方詢後依社會秩序維護法第90條裁處，申誡其不可再犯。

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▲黃姓騎士將機車停放於左營區明德國小附近發現機車手把和坐墊被人抹上大便。（圖／翻攝臉書社團爆料公社）
▲黃姓騎士將機車停放於左營區明德國小附近發現機車手把和坐墊被人抹上大便。（圖／截自爆料公社）
黃姓機車騎士在臉書「爆料公社」PO文，指左營明德國小附近有人惡意塗抹大便，他已向左營派出所報案，黃男在貼文中怒指抹屎的人「真缺德，會有報應」，希望警察有能力找到兇手，他一定告到底。黃男在PO文中並附上機車手把和坐墊，以及附近轎車手把和後照鏡，都被抹上一抹巧克力顏色的大便，強調抹屎者故意都針對手把等易碰觸位置。

▲停放於左營區明德國小附近的汽車手把和車窗遭人抹上大便。（圖／截自爆料公社）
▲停放於左營區明德國小附近的汽車手把和車窗遭人抹上大便。（圖／截自爆料公社）
左營分局左營所111年10月12日12時30分許獲報德天街沿線（明德國小附近），有民眾發現他停放於德天街之機車，遭人惡意塗抹穢物。員警到場發現除該報案人的機車外，尚有其他2輛自小客也有相同情況，共計1台機車2台汽車遭人惡意塗抹穢物。

▲警方調閱監視器循線逮到涉案的楊姓男子。（圖／截自爆料公社）
▲警方調閱監視器循線逮到涉案的楊姓男子。（圖／截自爆料公社）
雖3台車主都沒有提告，但經警方現場勘查，發現穢物疑似刻意塗抹在把手等駕駛容易觸摸到的位置，行徑相當故意，引起警方重視。主動調閱監視器發現，楊男11日深夜10點左右不停在附近徘徊，鎖定他涉有重嫌，昨(12)日晚間通知到案。

楊男坦承犯行並表示，因停車格問題，且懷疑附近有人刮花他的車，才會從家中帶出穢物，趁無人注意隨機抹在部分汽機車上。警方詢後依社會秩序維護法第90條裁處，告誡他不可再犯。

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