左營「抹屎哥」抓到了 苦主雖未提告警方仍依社維法裁處
高市警局左營分局左營派出所日前獲報轄區出現「抹屎哥」，停放在轄區明德國小附近的汽機車遭遭人惡意塗抹穢物。員警到場後調查發現計有1機車、2汽車受害，警方調閱監視器循線逮到涉案的楊姓男子，楊男指稱，因和鄰居有停車糾紛，憤而帶自家大便，塗抹在他人汽機車上洩恨。雖然車主未提告。警方詢後依社會秩序維護法第90條裁處，申誡其不可再犯。
黃姓機車騎士在臉書「爆料公社」PO文，指左營明德國小附近有人惡意塗抹大便，他已向左營派出所報案，黃男在貼文中怒指抹屎的人「真缺德，會有報應」，希望警察有能力找到兇手，他一定告到底。黃男在PO文中並附上機車手把和坐墊，以及附近轎車手把和後照鏡，都被抹上一抹巧克力顏色的大便，強調抹屎者故意都針對手把等易碰觸位置。
左營分局左營所111年10月12日12時30分許獲報德天街沿線（明德國小附近），有民眾發現他停放於德天街之機車，遭人惡意塗抹穢物。員警到場發現除該報案人的機車外，尚有其他2輛自小客也有相同情況，共計1台機車2台汽車遭人惡意塗抹穢物。
雖3台車主都沒有提告，但經警方現場勘查，發現穢物疑似刻意塗抹在把手等駕駛容易觸摸到的位置，行徑相當故意，引起警方重視。主動調閱監視器發現，楊男11日深夜10點左右不停在附近徘徊，鎖定他涉有重嫌，昨(12)日晚間通知到案。
楊男坦承犯行並表示，因停車格問題，且懷疑附近有人刮花他的車，才會從家中帶出穢物，趁無人注意隨機抹在部分汽機車上。警方詢後依社會秩序維護法第90條裁處，告誡他不可再犯。