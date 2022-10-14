美股大驚奇帶動台股　台積電領軍！早盤強彈339點

美國9月份消費者物價指數（CPI）高於預期，美股昨（13）日上演大驚奇，其中道瓊指數從原本跌500多點拉回，終場暴漲827點。而台北股市今（14）日早盤也強彈339點，來到13150點，漲幅2.4%。權值股台積電法說會後，今早盤大漲19.5元，來到414.5元，漲幅4%以上。其他重要電子股，如聯發科、鴻海、大立光、日月光漲幅都有1到4%之間。
美股道瓊指數13日暴漲827.87點，或2.83%，收30038.72點；那斯達克指數大漲232.05點，或2.23%，收10649.15點；標普500指數大漲92.88點，或2.6%，收3669.91點；費城半導體指數大漲64.6點，或2.94%，收2263.2點。
受到美股激勵，台北股市早盤漲339點，來到13150點，漲幅2.4%。晶圓代工龍頭、權值股台積電昨日法說會，第3季每股盈餘創新高，毛利率衝破60%，今早盤大漲19.5元，來到414.5元，漲幅4%以上。同樣為晶圓代工聯電漲4%、世界先進漲3%多、力積電漲幅也有5%多。
台積電股價大漲，台積電概念股如閎康飆漲停，宜特、光罩、漢磊與世芯漲6到7%。其他重要電子股，如聯發科漲逾3%，來到563元、鴻海漲1.4%，國巨、旺宏、日月光與矽力漲3%以上。另外，南亞科、台達電漲逾1%。友達與群創漲2到3%。至於大立光今年第3季大賺6個股本，單季EPS 61.01元，創2019年第3季以來新高，早上股價強勁漲超過7%。