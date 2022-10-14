葡萄姐姐私密片曝光！下半身只穿內褲 網友：火力強大
36歲米可白（趙亦瑄）從兒童台「葡萄姐姐」入行，後轉戰主持、戲劇領域，表現備受肯定。她近日結束公視時代劇《牛車來去》拍攝工作，在粉專上傳一段衣著清涼的自拍影片，惹火身材令粉絲驚豔不已，大呼：「深藏不露！」
米可白在台南拍戲半年，期間還經歷確診，她說劇組的便當太好吃，每天最期待放飯的30分鐘，所幸殺青後沒有胖太多，曝光的影片，米可白僅穿細肩帶小可愛、三角內褲，D罩杯雙峰及黑影深溝呼之欲出，尤其肉感蠻腰相當結實，川字肌清晰可見，加上大腿根部若隱若現，十分養眼。
成功減重後，米可白透露，常被問去哪裡微整、上半身有動手術嗎？她笑說：「我一直都沒變，只是我以前58～59公斤時肚子比胸大...臉圓得像饅頭...我很喜歡現在的自己，穿衣的選擇多了！打扮起來也漂亮許多...女生都應該好好愛自己。」
難得見到米可白性感一面，潘逸安直說「果然掌握了流量密碼」，吳婉君、林萱瑜、阿諾等女性好友表示羨慕，大批網友讚嘆：「好豐滿」、「水蛇腰」、「其實很有料欸」、「身材真好」、「深藏不露的強大火力」、「果然是我的菜，越來越有女人味了」、「這那裡看得出是米可白」、「真的越來越美，愛自己」！（編輯：楊穎軒）