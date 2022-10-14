再為防疫決策抱歉！陳時中愛廟口開講 酸蔣萬安自認年輕
前疫情指揮官陳時中代表民進黨投入台北市長選舉後，對手持續針對防疫期間的作為攻擊，讓選舉焦點持續模糊。陳時中今（14）日於士林區葫盧寺參香後受訪表示，擔任指揮官心理壓力非常大，再來一次也會受不了，因為疫情的決定不免對人造成傷害，大家心中也有可能不滿，「但我們都是為了避免更大傷害，不得已做的決定」，若有受到傷害，自己也覺得很有歉意，總之還是希望疫情早日過去。
陳時中昨日接受專訪時表示，若時間倒回，不會再當指揮官，引發關注。他今日受訪時進一步解釋，自己是說如果再來一次，那個心理壓力非常大，也不見得能再承受這樣的生離死別，當然之前是「責任來我們就扛」，但不希望疫情再來一次，「再來一次我們也會受不了」。
陳時中也說，不想再談「仇恨值」，因為疫情的決定不免對人造成傷害，或有所省思，大家心中也有可能不滿，「但我們都是為了避免更大傷害，不得已做的決定」，若有受到傷害，自己也覺得很有歉意，總之還是希望疫情早日過去、經濟早日振興。
談到昨晚於北投進行選舉以來第一場廟口開講，陳時中表示，走回選舉正軌，候選人跟選民近距離接觸，把自己對當地比較貼近民意的政策提出來跟大家分享，也接受大家檢驗，這樣的互動非常好，也是被選舉人應該要做的事。
陳時中說，昨天現場人也很多，本來預計講15分鐘，後來卻講了半個小時，看到選民也都非常認真地聽，這代表選民對政見還是有感、有興趣的。
談到認為黃珊珊防疫70分、自己有75到80分，陳時中表示，這指的是全民防疫成果，在台北裡面，指揮官還是及格分數；至於蔣萬安自認有「年輕、活力」的優勢，陳時中表示，但也要有經驗、肯做事。