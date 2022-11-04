我是首投族／票投挺18歲公民權候選人　葉柏廷盼修憲通過

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葉柏廷高中與夥伴一起創立高雄學生民主聯盟，當時不斷倡議、推動18歲公民權議題。他說，此次公投是中華民國史上首次修憲複決交付公民投票、由全台人民決定《憲法》將如何修改，歷史意義重大，一定會投票參與，另外，也會想投給重視世代正義的高雄市長、議員等候選人。
今年高雄市長選舉有4人登記，包括民進黨籍現任市長陳其邁、國民黨籍柯志恩，以及無黨籍的曾尹儷、鄭宇翔。
對於高雄市長選情，葉柏廷關注世代正義、候選人對修憲複決的態度與行動等。他提到，修憲複決公投面對965萬同意票高門檻，亟需政治人物的宣傳，讓議題更具能見度，有助催票成功，陳其邁9月在高雄火車胋前的大樓懸掛「挺18歲公民權」的看板，以實際行動力挺公投案，與此同時，柯志恩卻說「這是藍綠共識，不用特別拿出來」，讓人質疑她是口頭聲援、而非實際動員，對她有點失望。
葉柏廷表示，陳其邁相較之前幾任市長，較重視青年政策，包括成立青年局，辦了很多跟高中社團接軌的活動，如雄校聯社團養成實驗室，提供舞蹈空間、吉他練習室、展演攝影空間與社團成果發展場地借用等服務，還能免費借用專業器材等，對於資源缺少的高中社團來說，滿有益處，再加上青年申請貸款、補助都蠻好申請、門檻不會太高、諮詢專員也友善。
他提到，先前高雄市長候選人補選時，高雄學生民主聯盟曾舉辦市長論壇，當時陳其邁有承諾每年都會舉辦高中生論壇，這點確實有實現，學生有機會向市長提出市政看法，如交通動線規劃差、道路不平等，市長直接請相關局處了解研議，讓青年「很有感」，即使沒有投票權，也有改變政策的可能。
另外，他說，民代方面也會檢視誰有宣傳18歲公民權、誰更重視青年政策等；並提到，18歲公民權修憲案送出立法院那天，自己在立法院外感動落淚，希望年底能「再感動一次」。