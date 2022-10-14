嘆一人對抗一家 劉建國要用「雞婆跟臭屁」打造新雲林
民進黨網路實境節目《一碗麵的時間》上架最新一集，邀請雲林縣長參選人劉建國一同煮雲林百年麵舖的手工麵，並與主持人、民進黨發言人黃彩玲對談。劉建國說，這次參選「是我一人對抗整個張家」，更開砲雲林縣長張麗善「張家不亞於顏家」，直指其家族勢力不只佔據雲林地方政治，更遍及全國多處農漁會、商會組織。劉建國提出「新雲林」願景，盼自己從政20年「不畏強權」的初心，能在這次翻轉雲林。
劉建國指出，他相信雲林縣民會做出理智選擇，「選對人才會做對事」，雲林最需要的長照醫療，在中央近幾年的大幅增加預算下，「國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心」也將落腳雲林。劉建國強調，雲林必須跳脫過去才能有新發展，他會用新思維、新作為、新行動力，打造「新雲林」。
過程中，黃彩玲發現劉建國臉上曬出很深的口罩痕，劉建國感性地說「一張票一世情」，他非常努力回應選民的期待，認為政治工作者應該要有「雞婆跟臭屁」兩特質，「臭屁就是正義感，而雞婆才能保有熱情從政」。
也因為如此，劉建國總是「臭屁」地告訴支持者，「你支持我，我保證讓你找得到、看得到、幫得到」，而為了實現這句承諾，劉建國多年來都是自己接電話，不假助理之手，親力親為。
劉建國說，在單親家庭裡長大的他，從小看到弱勢同學被欺負，他都會伸出援手，「看到他們就像看到我自己」，也是這股雞婆的正義感，讓劉建國走上從政路，一路從斗六市民代表、三屆雲林縣議員到四任立委，屢屢第一高票當選，20年不變初心。
不過，劉建國也提到，母親一直很反對他從政，讓他心中總是牽掛著媽媽。他語帶感性地說，父親在他小一時因意外過世，家中五個孩子全由媽媽一人帶大，「她是我心中的Superwoman」，而劉建國為減輕媽媽負擔，自高中開始打工，學會沖咖啡、煎牛排、做黑胡椒醬等，「你想得到、你吃過的我都會做」。
劉建國說，他現在最大的心願除了媽媽身體健康，更希望有時間能陪媽媽吃一碗麵、喝杯好茶，一起聊聊天，不讓媽媽擔心。