8800億預算被批配套模糊　經部駁：綠能發展成果斐然

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經濟部今早回應，強調政府推動再生能源已訂定明確目標與規劃完整配套，外界指稱8,800億應是指行政院自2017年起至2024年推動前瞻基礎建設計畫，但內容包括軌道、水環境、綠能、數位和城鄉等各類建設，絕非僅只有綠能建設，其中綠能建設經費約403億，包含太陽光電技術平台推動、台中港離岸風電專區、區域儲能示範驗證、強化運轉彈性等綠能建設，「在前瞻計畫推動下也已經成效斐然。」
經濟部進一步表示，2025年再生能源裝置容量已訂有明確政策目標，將以太陽光電20 GW及離岸風電5.6 GW為推動重點。太陽光電目前已累積設置超過9.06GW，與2016年相比成長超過6倍。
至於離岸風電已完成2座示範風場，2022年4座潛力場址風場正在施工中，預計年底將有200隻風機完成安裝。此外，今年開始進行第三階段區塊開發選商，預計2026年至2035年，將完成15 GW離岸風電裝置容量。同時，也積極打造其他再生能源，如地熱、生質能適合發展的環境。
經濟部提到，因應大量再生能源設置，除了既有明潭、大觀2座抽蓄電廠外，已同步規劃2025年累計150萬瓩儲能電池的設置目標，包括由台電公司自建或採購服務共100萬瓩，並從2022年起推動太陽光電案場搭配儲能設備50萬瓩，以同步提升電網韌性並降低再生能源發電特性對電力系統的影響。
針對外界懷疑政府推動淨零轉型決心，國發會也回應，強調政府推動淨零轉型是勢在必行，蔡英文除了於去2021年4月的地球日宣示「2050 淨零轉型是全世界的目標，也是台灣的目標」外，行政院長蘇貞昌也於當天的院會中，正式宣示要達成這樣的目標。國發會與環保署、經濟部、交通部、內政部、國科會、農委會、金管會等相關部會密切合作，於今年3月正式公布「淨零排放轉型路徑」文件，已正式啟動轉型行動，且討論範圍已涵蓋各界關切的議題。國發會表示，淨零轉型為世界共同之重大目標、且關係到未來30年的經濟發展，期待各界的意見應基於事實討論，且共同努力以達到永續發展目標。