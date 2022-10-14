香港女大生陳屍龍山寺　父悲訴女兒死前經歷：她出現幻覺

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而暑假結束來台唸書後，鍾女情緒變得更糟，曾向母親透露自己「撞到一些東西，不開心」。當時母女約好10月初要遊日散心，不料來不及成行便發生憾事。鍾父更表示有一次女兒入住外面飯店，打電話回來與母親聊天，講了一個多小時，感覺心情很平靜，閒聊中提到「房間內還有另一個人」，但後來翻查入房紀錄與飯店監視器畫面，從頭到尾便只有鍾女一個人進入房間。
鍾父心痛表示，女兒當時想必已經出現幻覺，但是他們聽到「房間內還有一人」只以為是朋友，根本沒想到事情是這樣。另外鍾父也透露自己看了女兒在龍山寺最後生前片刻的監視器畫面，鍾女一直在擲筊，擲到最後情緒崩潰，淚流滿面跑進廁所，讓家屬們看得心如刀割。
鍾父曾懷疑台灣警方沒有認真辦案，但現在他也坦承女兒的遭遇無從解釋，自責沒有幫助到愛女，曾有些蛛絲馬跡但當時卻沒有發現，沒能夠提早伸出援手。鍾父也以自家悲痛經歷呼籲全天下父母，一定要多關心孩子，以免抱憾終身。（編輯：倪浩軒）
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