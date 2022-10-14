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香港女大生陳屍龍山寺　父悲訴女兒死前經歷：她出現幻覺

▲港籍女大生，日前被發現陳屍在艋舺龍山寺內的廁所中，女大生父親悲痛披露女兒生前最後經歷。（圖／記者連宜方攝）
▲港籍女大生，日前被發現陳屍在艋舺龍山寺內的廁所中，女大生父親悲痛披露女兒生前最後經歷。（圖／記者連宜方攝）

編輯中心/綜合報導

2022-10-14 11:01:16

19歲鍾姓香港女大生日前陳屍於龍山寺廁所，警方調查排除有外力介入，鍾女在現場留下兩張紙條，上面寫著「對不起，麻煩你們了，要清理很麻煩」、「請原諒我，不要隨便跟靈界的人溝通」，引發外界關注。而港媒《香港01》訪問了鍾女父親，披露了鍾女生前的最後經歷，鍾女父親直言女兒「出現幻覺」，悲痛呼籲天下父母一定要時時關注兒女，以免憾事發生遺憾終身。

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根據《香港01》報導，鍾父透露鍾女自2020年來台唸書，每年暑假都會返回香港，之前不曾察覺有何異樣，但是今年暑假鍾女回家時一反常態，過去待在房間時都會關上房門，今年暑假鍾女在家卻始終敞開房門，鍾父當時沒想太多，如今回想起來，或許不願獨自待在房間的反常之舉，已經暗示她遭遇某種困擾。

▲女大生父親透露，女兒今年暑假返家便出現異常之舉，過去待在房間時都會關門，但今年暑假卻一直讓房門保持敞開。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲女大生父親透露，女兒今年暑假返家便出現異常之舉，過去待在房間時都會關門，但今年暑假卻一直讓房門保持敞開。（示意圖／翻攝自Pixabay）
而暑假結束來台唸書後，鍾女情緒變得更糟，曾向母親透露自己「撞到一些東西，不開心」。當時母女約好10月初要遊日散心，不料來不及成行便發生憾事。鍾父更表示有一次女兒入住外面飯店，打電話回來與母親聊天，講了一個多小時，感覺心情很平靜，閒聊中提到「房間內還有另一個人」，但後來翻查入房紀錄與飯店監視器畫面，從頭到尾便只有鍾女一個人進入房間。

鍾父心痛表示，女兒當時想必已經出現幻覺，但是他們聽到「房間內還有一人」只以為是朋友，根本沒想到事情是這樣。另外鍾父也透露自己看了女兒在龍山寺最後生前片刻的監視器畫面，鍾女一直在擲筊，擲到最後情緒崩潰，淚流滿面跑進廁所，讓家屬們看得心如刀割。

鍾父曾懷疑台灣警方沒有認真辦案，但現在他也坦承女兒的遭遇無從解釋，自責沒有幫助到愛女，曾有些蛛絲馬跡但當時卻沒有發現，沒能夠提早伸出援手。鍾父也以自家悲痛經歷呼籲全天下父母，一定要多關心孩子，以免抱憾終身。（編輯：倪浩軒）

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