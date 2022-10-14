喜迎解封商機　群創AI藥妝科技店拚國際輸出

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此外，AI藥師搭配魔法貨架，消費者輪廓與動態購買路徑一目了然，提供販促人員及時更新檯帳，不僅省下更換價格卡作業，更帶來虛實融合銷售（Online Merge Offline），提升提袋率。日藥本舖迎接國際客來台商機，啟動AI藥師平展及拓點計畫，陳睿烽強調，群創36吋導購屏搭載CMS廣告管理系統，每月印刷DM改成每周影片廣告上刊， 降低印刷增加廣告周營收，也是低碳永續的實際行動。
調研機構GII（Global Information, Inc.）預測，導入5G及AIoT是零售業需要正面以對的議題，全球智慧零售科技市場規模將從2021年的226億美元攀升至2028年的1343億4790萬美元，2021到2028年複合成長率為27.7%。
群創光電總經理楊柱祥指出，搭載AI影像辨識與邊緣運算解決方案的智慧顯示螢幕，在藥妝通路是「AI藥師」，在機場免稅店是「AI櫃姐」，透過物聯網技術，創造場域互動應用情境。楊柱祥指出，公司鎖定中高價位、高知識產品的藥妝店，機場免稅店精品店等市場，特別是高齡化、少子化的日本市場，偏愛高品質解決方案，複製台灣場域成功經驗，拚國際輸出，協助場域主精準行銷。