《大學生》李唯楓揭Lulu私下真面目！發文力挺：妳被利用
Lulu（黃路梓茵）近日被捲入「雙面女星」風波，因「泰拳女神」吳怡德（Sabrina）在小S節目《小姐不熙娣》爆料，有位從《大學生了沒》爆紅的女藝人是「可怕的雙面人」，不少網友也瘋狂猜測就是Lulu，讓她超無奈。對此，同樣從《大學生》出身的男歌手李唯楓（可樂）昨（13）日也忍不住發文，替Lulu打抱不平，「你被利用了，雙面跟你一點關係都沒有」。
李唯楓昨天在臉書發文，表示「看到不同的素人，為了自己的目的，用盡所有的方法蹭熱度，反正抱持著『先紅再說』的態度，從每次名人吵架到新聞時事，每次我都在想，自己是不是應該像他們一樣，畢竟保持安靜就是消失，或許可以靠這些獲得更多的關注」，他進一步提到此次雙面女星事件，「我相信這次的事件也一樣，在想要議題發酵，接受到更多的關注同時，有可能會因為這個無聊的事件，抹殺掉一個藝人多年以後的努力」。
李唯楓接著說，「我和lulu並不是很熟，但認識了這麼多年後，她的好友依然沒變」，接著自嘲「就連我這過氣歌手每次上節目，都能夠感受到她對於每位藝人的尊重」。他認為在這個時代，凡事講證據，不要杯弓蛇影，「本來是個玩笑話，現在被人無限上綱，如果將心比心，你自己能接受嗎」？
他舉例，「誰敢說在求學時期，沒有自己特別好的朋友！還有相處不來的朋友？這些事情都過去了，我們都長大了，深究更毫無意義，我們也是你們的縮影」，接著Tag Lulu帳號，「看完這些內容，連我們高渣代表(我本人）都震怒！辛苦你了，我們真的清楚的知道，你被利用了，而且雙面跟你一點關係都沒有」。對此，Lulu本人也親自回應「謝謝唯楓！哎呀真的不好意思打擾到你們也真的很感動」。（編輯：郭佩蓉）