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名家論壇》黃創夏／解放軍必攻台　別幻想可以談！

▲解放軍攻台是必然要面對的挑戰。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲解放軍攻台是必然要面對的挑戰。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

文／黃創夏

2022-10-14 10:56:56

「這不是他們是否會入侵的問題，而是他們何時入侵的問題！」

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在CBS的王牌節目《60分鐘》的訪問上，主持人史塔爾訪問前參謀總長李喜明關於解放軍是否會入侵台灣的問題，李喜明的回答是極度肯定，而且也警示了，解放軍攻台是必然要面對的挑戰，和台灣是否去所謂的「挑釁」，根本毫無關係！

一切，都是習近平個人的野望，他和普丁一樣，只有永遠高高在上、稱帝稱霸的慾望，還有對國際局勢認知膚淺以及過度的自我膨脹，普丁一心一意想要恢復他幻夢中的俄羅斯帝國，而習近平則是幻想他那個和秦始皇一樣之萬世一統的帝王夢‧‧‧

最新的《經濟學人》有一篇特別報導專文精闢地分析：在20大之後，習近平將有更大的計劃，就是要和普丁幻想在基輔閱兵一樣，習近平也想要在台北市進行他的「勝利閱兵大遊行」，原因是要用這個成績證明他的「中華民族五大復興」已經超越了毛澤東。

而且這是中華人民共和國稱霸印太的核心關鍵，因為只有拿下台灣，解放軍才能拿到台灣東岸的深水港口，解放軍的核子動力潛艇從此在太平洋暢行無阻、「第一島鏈」不只是被突穿，而且將會瓦解，美國的影響力將被限縮在關島以東，西太平洋將變成是解放軍的獵場。

《經濟學人》的解析說明是，這樣的局面竟是和普丁一樣，不管烏克蘭如何節制，甚至是曾經委曲求全，都沒用，因為侵略者的野心永遠不會自我節制，所以《經濟學人》的結論是特別警示全球主流國家：「無痛選項所剩無幾」，別以為可以透過外交斡旋或是道德勸說可以制止習近平的野望，只有痛定決心，再痛，也要用實力嚇阻解放軍的妄想。

國際現實就是如此地冷酷，千萬不要幻想能夠靠穿梭溝通、暢論時勢、剖析利害、消弭兵禍。

這些只存在於章回小說的文人自我陶醉的白日夢，在現實的國際政治當中，說穿了，一向都只是落魄失意的書生，不切實際的自瀆之作，所謂的「會談」從來就沒有真的是靠三寸不爛之舌能夠達陣的，真實的世界：沒有實力，一切都是空話！

特別是中南海的習近平，在他的眼中，哪裡會看上眼在台灣已經趴在地上的國民黨、更不會正眼瞧瞧只要出來說話必被多數人嫌棄的馬英九，如果還在白日做夢以為可以「國共論壇」或是「馬習二會」，因此可以讓逐漸升高的台海緊張局面緩和，癡人說夢！

還有柯文哲也不必自欺欺人，今年12月25日台北市長交接以後，柯文哲就只是民眾黨的光桿兒黨主席，手上雖然有一張2024總統大選的門票，真的跳進去參選，毫無勝算。

其實柯文哲的那一張門票，只是拿來脅迫沒出息的國民黨的交換利益之籌碼而已，以柯文哲台北市政成績做的絕非他自稱的猶如「雍正」，而是「有口皆悲」的「庸政」，真要參選下去，毫無勝算！

國民黨、馬英九、柯文哲、朱立倫和侯友宜、甚至是蔣萬安與韓國瑜，不是已經日暮西山，就是不成氣候，還在自吹自擂說可以去和習近平談一談化解兩岸的兵凶戰危？三歲童蒙都哈哈大笑。

特別是習近平這個目空一切的傢伙，他現在連普丁都看不上眼了，他和普丁在今年初才透過北京冬奧大搞合體，宣稱是「無上限的合作夥伴」，結果普丁在烏克蘭戰場節節失利、隨時可能會變成是「尼古拉二世2.0」，像末代沙皇一樣被轟下台，習近平馬上翻臉。

看看9月16日在烏茲別克的畫面：習近平這個「二哥」不知不覺就走在原本的「大哥」普丁前面，神色自若；普丁希望習近平給點彈藥與物資的協助，習近平談都不談，最後的晚宴不參加，就馬上走人。

這樣子的「沒實力就沒情面」畫面，國民黨應該也不陌生，想想2015年，經過2014大選挫敗，眾所皆知國民黨垮定的局面之下，當時接任黨主席的朱立倫，去中國和習近平「朱習會」的隨便應付應付、握手的畫面，習近平就已經明確告知國民黨：你們這麼沒有實力，別再浪費我的時間！

奉勸國民黨和「馬英九們」，所有的隔海唱和或是卑躬屈膝，只會在台灣讓更多人唾棄，而對岸的中南海只是把你們當成是茶餘飯後的笑話，以及寫寫業務報告的素材，說穿了，在他們眼中都只是小丑，而在台灣，只會斷了國民黨立足的基礎。

此時此刻，「馬英九們」如果真的還在幻想「馬習二會」，真是不知今夕是何年。


●作者：黃創夏／資深媒體人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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