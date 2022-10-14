名家論壇》黃創夏／解放軍必攻台　別幻想可以談！

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一切，都是習近平個人的野望，他和普丁一樣，只有永遠高高在上、稱帝稱霸的慾望，還有對國際局勢認知膚淺以及過度的自我膨脹，普丁一心一意想要恢復他幻夢中的俄羅斯帝國，而習近平則是幻想他那個和秦始皇一樣之萬世一統的帝王夢‧‧‧
最新的《經濟學人》有一篇特別報導專文精闢地分析：在20大之後，習近平將有更大的計劃，就是要和普丁幻想在基輔閱兵一樣，習近平也想要在台北市進行他的「勝利閱兵大遊行」，原因是要用這個成績證明他的「中華民族五大復興」已經超越了毛澤東。
而且這是中華人民共和國稱霸印太的核心關鍵，因為只有拿下台灣，解放軍才能拿到台灣東岸的深水港口，解放軍的核子動力潛艇從此在太平洋暢行無阻、「第一島鏈」不只是被突穿，而且將會瓦解，美國的影響力將被限縮在關島以東，西太平洋將變成是解放軍的獵場。
《經濟學人》的解析說明是，這樣的局面竟是和普丁一樣，不管烏克蘭如何節制，甚至是曾經委曲求全，都沒用，因為侵略者的野心永遠不會自我節制，所以《經濟學人》的結論是特別警示全球主流國家：「無痛選項所剩無幾」，別以為可以透過外交斡旋或是道德勸說可以制止習近平的野望，只有痛定決心，再痛，也要用實力嚇阻解放軍的妄想。
國際現實就是如此地冷酷，千萬不要幻想能夠靠穿梭溝通、暢論時勢、剖析利害、消弭兵禍。
這些只存在於章回小說的文人自我陶醉的白日夢，在現實的國際政治當中，說穿了，一向都只是落魄失意的書生，不切實際的自瀆之作，所謂的「會談」從來就沒有真的是靠三寸不爛之舌能夠達陣的，真實的世界：沒有實力，一切都是空話！
特別是中南海的習近平，在他的眼中，哪裡會看上眼在台灣已經趴在地上的國民黨、更不會正眼瞧瞧只要出來說話必被多數人嫌棄的馬英九，如果還在白日做夢以為可以「國共論壇」或是「馬習二會」，因此可以讓逐漸升高的台海緊張局面緩和，癡人說夢！
還有柯文哲也不必自欺欺人，今年12月25日台北市長交接以後，柯文哲就只是民眾黨的光桿兒黨主席，手上雖然有一張2024總統大選的門票，真的跳進去參選，毫無勝算。
其實柯文哲的那一張門票，只是拿來脅迫沒出息的國民黨的交換利益之籌碼而已，以柯文哲台北市政成績做的絕非他自稱的猶如「雍正」，而是「有口皆悲」的「庸政」，真要參選下去，毫無勝算！
國民黨、馬英九、柯文哲、朱立倫和侯友宜、甚至是蔣萬安與韓國瑜，不是已經日暮西山，就是不成氣候，還在自吹自擂說可以去和習近平談一談化解兩岸的兵凶戰危？三歲童蒙都哈哈大笑。
特別是習近平這個目空一切的傢伙，他現在連普丁都看不上眼了，他和普丁在今年初才透過北京冬奧大搞合體，宣稱是「無上限的合作夥伴」，結果普丁在烏克蘭戰場節節失利、隨時可能會變成是「尼古拉二世2.0」，像末代沙皇一樣被轟下台，習近平馬上翻臉。
看看9月16日在烏茲別克的畫面：習近平這個「二哥」不知不覺就走在原本的「大哥」普丁前面，神色自若；普丁希望習近平給點彈藥與物資的協助，習近平談都不談，最後的晚宴不參加，就馬上走人。
這樣子的「沒實力就沒情面」畫面，國民黨應該也不陌生，想想2015年，經過2014大選挫敗，眾所皆知國民黨垮定的局面之下，當時接任黨主席的朱立倫，去中國和習近平「朱習會」的隨便應付應付、握手的畫面，習近平就已經明確告知國民黨：你們這麼沒有實力，別再浪費我的時間！
奉勸國民黨和「馬英九們」，所有的隔海唱和或是卑躬屈膝，只會在台灣讓更多人唾棄，而對岸的中南海只是把你們當成是茶餘飯後的笑話，以及寫寫業務報告的素材，說穿了，在他們眼中都只是小丑，而在台灣，只會斷了國民黨立足的基礎。
此時此刻，「馬英九們」如果真的還在幻想「馬習二會」，真是不知今夕是何年。
●作者：黃創夏／資深媒體人
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