晶片股大屠殺！半導體業陷困境　日媒：恐是經濟衰退警訊

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先前在4月以及6月時，全球採取貨幣緊縮政策，導致利率上升而讓股票價格較貴，當時半導體股票也遭到大量拋售。報導指出，這次下跌嚴重的原因，是因為反應世界經濟前景擔憂的需求萎縮。根據世界半導體貿易統計組織（WSTS）數據，7月全球的半導體出貨額減少了2%，是32個月來首次出現同比下降，8月也減少了4%，減幅進一步擴大。
另外，產品市場行情也明顯低迷，從用於個人電腦和智慧手機的DRAM（動態隨機存取記憶體）9月的交易價格來看，DDR4型8GB産品的單價為2.40美元左右，相較於1年之前，便宜31%。
日本第一生命經濟研究所主任經濟學家藤代宏一指出，「先前因為疫情而擴大的宅家需求減少，加上物價上漲，導致智慧型手機等終端産品的銷量下滑。」
報導指出，美中之間的對立也成為市場擔憂的因素。拜登政府在10月7日宣布，加強有關半導體尖端技術出口的限制，特別是針對中國所需要的尖端半導體及半導體製造裝置，將會引進審批制度，若再評估後存在疑慮，將會不允許出口。由於在這項措施之下，半導體技術流通可能進一步受到阻礙，市場也因擔憂而拋售半導體股票，導致中國芯國際積體電路製造（SMIC）、台積電、日本Tokyo Electron等亞洲大型半導體公司股價紛紛下跌。
報導指出，因為半導體早已進入生活周遭，包括家電、汽車以及通訊設備等都與半導體有關，因此市場行情和股價都將反應到個人消費和企業投資上，如今股價大跌很有可能就是經濟衰退的警訊。