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晶片股大屠殺！半導體業陷困境　日媒：恐是經濟衰退警訊

▲在美國宣布最新晶片出口禁令後，對全球半導體業造成衝擊。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
▲在美國宣布最新晶片出口禁令後，對全球半導體業造成衝擊。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

國際中心徐筱晴／綜合報導

2022-10-14 11:01:31

在美國總統拜登宣布加強中國晶片出口禁令後，全球晶片股開始暴跌，代表半導體股的美國費城半導體指數（SOX）跌至約兩年來的低值，花旗分析師預測，2022年晶片股全年跌幅可能寫下史上最糟紀錄。有別於先前新冠疫情期間，對於半導體旺盛的需求近來突然降溫，再加上美中對立加深，《日經中文網》指出，被視為景氣先行指標的半導體股票情況慘烈，同時也反映出市場對全球經濟惡化的擔憂。

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根據《日經中文網》報導，從近期的全球晶片股表現來看，在GPU（圖形處理器）方面擁有優勢的美國企業輝達（NVIDIA）、超微（AMD）股價，與2021年底相比大跌六成。除了美國企業之外，荷蘭半導體設備大廠ASML的股價也下跌39%，全球晶圓代工龍頭台積電（TSMC）的股價也跌35%，幾間龍頭企業跌幅都很大。

先前在4月以及6月時，全球採取貨幣緊縮政策，導致利率上升而讓股票價格較貴，當時半導體股票也遭到大量拋售。報導指出，這次下跌嚴重的原因，是因為反應世界經濟前景擔憂的需求萎縮。根據世界半導體貿易統計組織（WSTS）數據，7月全球的半導體出貨額減少了2%，是32個月來首次出現同比下降，8月也減少了4%，減幅進一步擴大。

另外，產品市場行情也明顯低迷，從用於個人電腦和智慧手機的DRAM（動態隨機存取記憶體）9月的交易價格來看，DDR4型8GB産品的單價為2.40美元左右，相較於1年之前，便宜31%。

日本第一生命經濟研究所主任經濟學家藤代宏一指出，「先前因為疫情而擴大的宅家需求減少，加上物價上漲，導致智慧型手機等終端産品的銷量下滑。」

報導指出，美中之間的對立也成為市場擔憂的因素。拜登政府在10月7日宣布，加強有關半導體尖端技術出口的限制，特別是針對中國所需要的尖端半導體及半導體製造裝置，將會引進審批制度，若再評估後存在疑慮，將會不允許出口。由於在這項措施之下，半導體技術流通可能進一步受到阻礙，市場也因擔憂而拋售半導體股票，導致中國芯國際積體電路製造（SMIC）、台積電、日本Tokyo Electron等亞洲大型半導體公司股價紛紛下跌。

報導指出，因為半導體早已進入生活周遭，包括家電、汽車以及通訊設備等都與半導體有關，因此市場行情和股價都將反應到個人消費和企業投資上，如今股價大跌很有可能就是經濟衰退的警訊。

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