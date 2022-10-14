明日新竹兌現！綠90秒影片秀8年改變 籲投沈慧虹續光榮
新竹市於2014年政黨輪替，由民進黨籍林智堅入主市府，展開近8年的「改變新竹」之路，其中，透過設計力導入公共建設，讓新竹市城市質感大幅提升，市民光榮感再現，林智堅過往競選的主軸「加速吧新竹」、「明日新竹」一一實現，受到高度好評。近來，新竹市長選戰競爭激烈，不少網友接連寫下「我看到的新竹的改變」，肯定過去8年來新竹綠色執政成果，民進黨新竹市長參選人沈慧虹也分享貼文，號召「新竹改變大聲說」，目前已有破百則貼文響應。
民進黨今（14）日也公佈「只要90秒，帶你看新竹八年光榮改變！」影片，並指出，從2014年起，新竹市有了新的風貌， 林智堅與副手沈慧虹攜手讓城市的美麗重新回到市民的生活中，當談起「我是新竹人」，心中是滿滿的驕傲；民進黨也呼籲市民支持新竹的改變，支持沈慧虹，讓新竹繼續光榮。
民進黨今日公佈新竹市8年改變的影片，鏡頭在短短90秒中，呈現了包含「新竹火車站行人徒步區改善」、「城隍廟前廣場改造」、「隆恩圳再生計畫」、「新竹州圖完成修復」、「東門市場活化再生」、「新竹市立動物園再生」、「新竹市立田徑場改造」、「青草湖環湖步道改善」、「新建香山賞蟹步道」、「新建南寮漁港魚鱗天梯」等改變。
民進黨指出，新竹市擁有300年歷史，8年前在國民黨的長期執政下，城市原有的光芒曾被埋沒，缺乏活力與生氣，更遑論城市美學，以及市民的光榮感。
民進黨表示，但從2014年起，新竹市有了新的風貌，林智堅與沈慧虹攜手將設計力導入城市，尊重專業，以市民的需求為出發點，打開新竹市過去被忽視的每個角落，讓城市的美麗重新回到市民的生活中。
民進黨指出，這8年來，林智堅、沈慧虹與市政團隊一同攜手改變新竹市，沒有一天停下往前的腳步，對這座城市的光榮感，已成為新竹市民的共識。
民進黨說，當談起「我是新竹人」，心中存有的是滿滿的驕傲，11月26日邀請所有新竹市民回家投票，支持新竹的改變，支持沈慧虹，讓新竹繼續光榮。