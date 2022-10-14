「三颱共舞」週末恐再現！今2熱低壓生成 4縣市大雨特報
今（14）日東北季風持續影響台灣，雖然相較於前幾日有稍微減弱，但仍會對迎風面的桃園以北、東北部等地區帶來雨勢，其中宜蘭、基隆北海岸及大台北山區更是會有局部大雨發生，提醒北台灣民眾出門需攜帶雨具。此外，今日早上分別也有2個熱帶性低氣壓生成，且可能在24小時內發展成輕度颱風，加上原本位於南海的熱帶性低氣壓，即將發展成為第19號颱風「桑卡」，明後兩天週末，「三颱共舞」的情況可能再度發生。
受東北季風影響，今日早上10點20分，中央氣象局針對「基隆北海岸、台北市、新北市山區、宜蘭縣山區」等地發布大雨特報，氣象局提醒，今日桃園以北及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。
氣象局預報員張承傳指出，南海的熱帶性低氣壓（TD22）今會成為第19號颱風「桑卡」，而今早8點，除了關島東方海面上有熱帶低氣壓（TD24）生成外，菲律賓東方海面也有熱帶低氣壓（TD23）出現，以目前環境來看，兩者都有機會在24小時內發展為颱風，屆時將分別命名為20號颱風「尼莎」（Nesat，柬埔寨命名，原意為捕魚），第21號颱風「海棠」（Haitang，中國命名，原意為植物名稱）。
按照預報的走向，週末可能愛現「三颱共舞」的情況，不過「桑卡」未來將朝中南半島前進，對台灣陸地沒有影響，關島東方海面上的熱帶低氣壓可能會逐漸北轉遠離，影響台灣機率低，較需注意的是菲律賓東方海面的TD23，無論是否會發展成為颱風，都將與東北季風產生「共伴效應」，預計從週六晚間開始到下週一整天北台灣及宜蘭、花蓮、台東等地區要嚴防豪雨威脅。
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