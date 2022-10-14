教團公布家長最關切10大教育議題　盼縣市長候選人提政見

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教團今天公布「2022年全國縣市教育政策暨議題提問票選結果」，1到10名依序為「如何減少校園霸凌及性平事件，防止毒品、電子煙進入校園」、「如何推動品格教育使其有具體成效」、「如何面對108課綱以協助學生適性揚才」、「如何有效處理不適任教師，並提升教師的教學熱忱及增能」。
「如何推動技職教育以達成務實致用的目標」、「如何擴編教育總預算並善用經費」、「如何推動幼教公共化及調降幼教生師比」、「如何依特教法規定，落實特推會法定任務及個別化教育計畫」、「如何強化學校家長參與教育事務」、「如何鼓勵企業推動友善家庭、學習家庭教育的文化」。
全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示，依據票選結果，可看出全國家長最在意的是「校園安全」議題，被認為最安全的中小學校園，反而成為毒品、新型菸品傳播的場所，孩子並可能遭受霸凌、性侵害、性騷擾的威脅，盼縣市長候選人提出政策，杜絕校園霸凌及性平事件，防止毒品及新型菸品（電子煙、加熱菸）在校園當中蔓延。
國教行動聯盟監事長王立昇提到，其次是「學生教育」，品格教育是孩子教育學習的基礎，在校園中卻未得到應有的重視；108課綱匆促上路，因配套不足，反成為學生的壓力負擔，根據國教行動聯盟於今年7月的108課綱暨學習歷程成效問卷調查結果，家長學生對學習歷程成效評分為不及格，其中顯示增加學習壓力、準備時間不夠是學習歷程檔案為人詬病、引起不滿最大的原因，家長希望候選人能為孩子的學習及未來，提出具體解決措施。
王立昇指出，在教師方面，家長關切不適任教師是否能有效淘汰，並期待候選人提出能讓教師更有熱情，更能積極投入教學工作的主張。
台灣愛兒親師家長協會理事長張文昌指出，在技職教育方面，家長期待「務實致用」的目標能有效達成，候選人應思考如何在國民教育階段強化職業興趣探索，讓孩子發現自己的興趣專長所在，如何精進技職學校師資與產業連結、證照制度如何落實與產業實際接軌等。
他說，對於各縣市預算占比達3至4成的教育經費，家長希望能擴編並善用，據六都教育經費支出預算分配，經常門支出佔了9成以上，且大部分為人事費用，資本門的運用平均不到1成，家長希望能有更多的經費直接用在孩子身上。
另外，在幼兒教育方面，家長希望能在品質保證的條件下推動幼教公共化並調降幼教生師比；在特教方面，家長期待特教法落實及做好個別化教育計畫；家長方面，則希望家長能有更多的機會爭取孩子的權益並受到應有的重視；此外，有些家長感受到職場與家庭的衝突，希望能有更多願意推動友善家庭、學習家庭教育文化的企業。
國教行動聯盟表示，11月3日將在台北市青少年發展處，辦理台北市長候選人教育政策暨議題座談會，邀請3位台北市長候選人陳時中、蔣萬安、黃珊珊與會座談，回應家長最關切的10大教育議題，並提出具體政策。