快訊／本土確診＋48205！死亡個案增80人　境外移入62例

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指揮中心指出，今日新增80例本土病例死亡個案，為49例男性、31例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、77例具慢性病史、61例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年7月15日至10月11日，死亡日期介於7月27日至10月11日。
指揮中心說明，今日新增62例境外移入個案中，為35例男性、27例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自泰國(4例)，印度(2例)，加拿大、香港、中國、越南、印尼及馬來西亞(各1例)移入，另50例感染國家調查中。入境日期介於今年9月13日至10月13日。
指揮中心統計，截至目前國內累計18,639,311例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,537,642例排除)，其中7,098,970例確診，分別為35,680例境外移入，7,063,236例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。 2020年起累計11,766例COVID-19死亡病例，其中11,750例本土，個案居住縣市分布為新北市2,426例、臺北市1,315例、臺中市1,201例、高雄市1,096例、桃園市901例、臺南市881例、彰化縣666例、屏東縣475例、雲林縣366例、南投縣363例、苗栗縣316例、嘉義縣287例、基隆市262例、宜蘭縣254例、花蓮縣204例、新竹縣192例、嘉義市190例、臺東縣162例、新竹市134例、澎湖縣34例，金門縣25例；另16例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。