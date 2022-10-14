不滿新法箝制新聞、言論自由！土耳其議員當眾搥爛手機
土耳其國會當地時間13日通過《不實資訊法案》第29條，聲稱要打擊所謂「社群媒體中的假新聞與不實訊息」，不過外界普遍擔心，該法案其實是日益獨裁的土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan），用來進一步掌控新聞與言論自由的手段之一，反對派議員更當眾將手機捶爛，諷刺法案通過後，人們將沒有表意自由可言。
綜合《英國廣播公司》（BBC）等外媒報導，《不實資訊法案》包含40條條款，是由艾爾段所屬的正義發展黨（AKP）及右翼盟友民族行動黨（MHP）提出，待法案所有條款通過後即成法，而13日通過的第29條內容，則是規定公開散布「誤導性資訊」者，未來恐面臨1到3年的有期徒刑。
反對派人士批評，該法案的起草方式太過模糊，範圍太廣，未來恐怕任何抨擊政府的訊息，都可以被視為不實訊息，特別土國在現任總統艾爾段上任後變得越發專制，當局持續強化對社群媒體的控制，艾爾段治理下，土耳其未來的新聞自由令人相當憂心。
不願坐以待斃，土耳其最大反對黨「共和人民黨」(Republican People's Party)，其議員爾巴（Burak Erbay）在國會表決此案時，便以槌子怒砸手機的方式來表達抗議，向人民振臂疾呼。
爾巴強調，用智慧手機瀏覽IG、臉書（Facebook）、YouTube等等，已經是土國民眾為數不多的交流方式，如果《不實資訊法案》真的在國會通過，人們就可以直接將手機毀壞並丟棄，因為屆時將更沒有自由可言，手機也就沒有存在的必要。