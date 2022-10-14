昔辱林智堅、對蔡壁如噤聲 林楚茵斥黃珊珊：女版柯文哲
德明財經科大昨日宣布，認定民眾黨立委蔡壁如的碩士論文違反學術倫理，撤銷其碩士學位，引發高度關注。民進黨立委林楚茵今（14）日表示，民眾黨主席柯文哲、民眾黨力挺的台北市長參選人黃珊珊對此默不吭聲，不像日前大酸前新竹市長林智堅論文事件，柯、黃就是雙標仔，黃珊珊果然是「女柯文哲」，學得惟妙惟肖，連雙標都一個樣。
林楚茵表示，民眾黨就是雙標黨，從柯文哲到黃珊珊全部都是雙標仔。當初林智堅論文事件時，柯文哲、黃珊珊見獵心喜地羞辱林智堅，如今換蔡壁如被撤銷學位卻默不吭聲，就是一個雙標。
林楚茵回憶，柯文哲當時用一個字「ugly」形容林智堅的論文爭議，黃珊珊則是大酸「我要怎麼教育小孩」，兩人一搭一唱無比開心，現在輪到蔡壁如，怎麼不發揮「柯黃相聲二人組」的功力？
林楚茵說，蔡壁如論文抄襲被撤銷學位，柯文哲只說「要看到詳細的審查說明書」，而黃珊珊也說她「不太清楚」，黃珊珊果然是「女柯文哲」，學得惟妙惟肖，連雙標都一個樣。
林楚茵強調，柯文哲不只是台北市長，也是民眾黨黨主席，從高虹安到蔡壁如的論文全部出問題，民眾黨當初以多高的標準檢討別人，就應該以同樣標準對待自己，柯文哲的雙標成為回力鏢，打中一堆民眾黨的政治人物。