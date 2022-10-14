葉家3兄弟案令彰化人蒙羞 黃秀芳要把社會安全網補起來
和美鎮3個月內相繼發生葉家3兄弟瘦成皮包骨、白家小兄妹父死沒水洗澡事件，震驚全國！民進黨彰化縣長候選人黃秀芳批評，彰化縣社會安全網有嚴重破洞，弱勢者得不到及時介入與保障，今（14日）她發布社福政見、提出6大對策，希望類似悲劇不再發生。
彰化縣議員賴澤民批評，葉家3兄弟生活貧困瘦成皮包骨、大哥因營養不良辭世，令社會各界震驚，諷刺的是事件之前，有位在地企業家剛捐了6千萬給縣府要幫助弱勢，縣長王惠美第一時間卻把責任推給第一線的里長、里幹事；縣議員賴清美持續關心，也被閒言閒語纏身，指她吃飽太閒卻不去通報，縣府的冷血由此可見。
民進黨和美鎮長尤瑞春也說，兩起事件讓和美人蒙羞，縣長沒將社會安全網放在心上、縣府失能造成這麼大的破洞，葉家3兄弟事件後，曾說將認真檢討，接著發生白家小兄妹事件，又說人力不足，社會安全網若王惠美不做，就換人來做。
立委陳秀寶指出，國家社福預算已經達6千億，明年將突破7千億，就是希望社會安全網可以更完善，接住每位需要協助的民眾。
黃秀芳提出積極布建社會安全網、周密照護不疏漏、建構健康醫療平權、優化社會支持系統、加強多元族群融合、改善失業與青年培力等6大對策，透過橫向成立跨局處的社會安全網小組，補足相關輔導人力、從上而下結合各單位資源，提高社會安全量能。
黃秀芳說，社會大眾對「安全」生活的期盼，並非單一服務體系可以完備，但地方政府端若未扮演好自己的角色，縣民就無法過著有尊嚴的生活。