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《飢餓遊戲》熱氣球驚豔行　峮峮下身失蹤王仁甫意外露點

▲《飢餓遊戲》本集帶大家來體驗熱氣球之旅，王仁甫還幫素顏的峮峮化妝獲稱讚。（圖／中視提供）
▲《飢餓遊戲》本集帶大家來體驗熱氣球之旅，王仁甫還幫素顏的峮峮化妝獲稱讚。（圖／中視提供）

記者楊慧玲/綜合報導

2022-10-14 12:07:18

中視《飢餓遊戲》繼上周到訪台中進行「流連忘返的飢餓夏季之旅」，5位主持人邀請廖科溢、貝童彤、Una、康茵茵、江國賓等人繼續遊台中，而「國光女神」Una則是生完雙胞胎後再登《飢餓》，談起當新手媽媽的心得，Una直言:「很累、很辛苦，還是自由的好!」。

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▲蔡黃汝、峮峮、王仁甫在《飢餓遊戲》節目中體驗熱氣球之旅。（圖／中視提供）
▲蔡黃汝、峮峮、王仁甫在《飢餓遊戲》節目中體驗熱氣球之旅。（圖／中視提供）
蔡黃汝與峮峮、王仁甫在節目中成功體驗熱氣球，但峮峮是突然被叫醒，頂著大素顏連褲子都沒穿；王仁甫則是光著上衣被蔡黃汝、峮峮壓著刷牙，甚至還露點。3人在前往搭熱氣球的路上，王仁甫提議要幫素顏的峮峮化妝，在蔡黃汝、峮峮的指導下，王仁甫竟成功幫峮峮完妝，讓峮峮大讚王仁甫「很有天份」。3人搭著熱氣球上升到天空中，宛如電影《天外奇蹟》畫面重現，景象非常漂亮。

▲王仁甫在《飢餓遊戲》中到腳底按摩店，卻慘遇「不太溫柔」的按摩師，讓他痛到咬腳趾。（圖／中視提供）
▲王仁甫在《飢餓遊戲》中到腳底按摩店，卻慘遇「不太溫柔」的按摩師，讓他痛到咬腳趾。（圖／中視提供）
之後藝人又到腳底按摩店，製作單位出奇招，在5位按摩師傅中暗藏2位「不溫柔」的師傅，讓眾人既想放鬆又害怕成為籤王。王仁甫在按摩腳底時，就頻頻尖叫，痛到用嘴巴咬腳趾，試圖分散注意力，其餘人則是幸災樂禍。王仁甫事後分享:「雖然很痛，但是痛爽痛爽的。但被按到腎的那個點就特別痛，回去要好好保養腎!」。

▲《飢餓遊戲》本集除了帶大家來體驗熱氣球之旅，還到台中驗輕航機。（圖／中視提供）
▲《飢餓遊戲》本集除了帶大家來體驗熱氣球之旅，還到台中驗輕航機。（圖／中視提供）
本集最大亮點則是眾人到台中體驗輕航機飛行，還換上飛行裝非常帥氣。由於名額有限，大家爭先恐後都想體驗翱翔快感，唯獨孫協志、江國賓、峮峮三人因為怕高、怕暈，待在旁邊與世無爭，孫協志、江國賓還一搭一唱，孫協志就說:「基於人生健康考量，我還是在下面看他們飛」；江國賓則說:「人生健康考量的話，我是最有資格講的」，試圖為自己的膽小找藉口。精彩內容就在本週日晚間8點中視《飢餓遊戲》，隔週六晚間8點中天娛樂台也會播出。

《飢餓遊戲》開播滿6週年，預計明（15）日下午1點在台北遠百信義A13舉辦粉絲見面會，回饋一路支持的粉絲朋友，而近來57金鐘最佳人氣獎票選活動，《飢餓遊戲》進入綜藝節目決選名單，票數已突破7萬票，趁著投票截止前最後週末假期，5位主持人合體共同出席見面會，希望號召粉絲一起衝票。

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