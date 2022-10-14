《飢餓遊戲》熱氣球驚豔行　峮峮下身失蹤王仁甫意外露點

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之後藝人又到腳底按摩店，製作單位出奇招，在5位按摩師傅中暗藏2位「不溫柔」的師傅，讓眾人既想放鬆又害怕成為籤王。王仁甫在按摩腳底時，就頻頻尖叫，痛到用嘴巴咬腳趾，試圖分散注意力，其餘人則是幸災樂禍。王仁甫事後分享:「雖然很痛，但是痛爽痛爽的。但被按到腎的那個點就特別痛，回去要好好保養腎!」。
本集最大亮點則是眾人到台中體驗輕航機飛行，還換上飛行裝非常帥氣。由於名額有限，大家爭先恐後都想體驗翱翔快感，唯獨孫協志、江國賓、峮峮三人因為怕高、怕暈，待在旁邊與世無爭，孫協志、江國賓還一搭一唱，孫協志就說:「基於人生健康考量，我還是在下面看他們飛」；江國賓則說:「人生健康考量的話，我是最有資格講的」，試圖為自己的膽小找藉口。精彩內容就在本週日晚間8點中視《飢餓遊戲》，隔週六晚間8點中天娛樂台也會播出。
《飢餓遊戲》開播滿6週年，預計明（15）日下午1點在台北遠百信義A13舉辦粉絲見面會，回饋一路支持的粉絲朋友，而近來57金鐘最佳人氣獎票選活動，《飢餓遊戲》進入綜藝節目決選名單，票數已突破7萬票，趁著投票截止前最後週末假期，5位主持人合體共同出席見面會，希望號召粉絲一起衝票。