高虹安批評新竹市交通　沈慧虹「引柯文哲說法」打臉

民進黨新竹市長參選人沈慧虹今（14）日上午至金山寺參香，媒體問及高虹安批評過去7年多未改善交通，沈慧虹表示，一聽到高的說法就知道她沒行政經驗，建設需要累積，不是一蹴可幾；沈也強調，高虹安僅用政見牆上170字交通政策，幻想改善新竹交通，借用高虹安老闆、民眾黨主席柯文哲所說「20多年造成的問題，不要幻想一下子解決」，送還給高虹安。
沈慧虹指出，城市的建設與改善都需要時間累積，並非一蹴可幾，過去和市政團隊7年多盡心盡力，做好市政工作，完成公道三打通、寶山路調撥車道、光復路時制重整、經國橋智慧交通、新建香山三姓橋路、打通台68南寮大道等，這些建設都在市民生活裡，也因知道市民需要更多改善，她與團隊從來沒有放棄、繼續努力，最近她也提出交通12345政策，都是經過專業評估、具體可行的方案。
沈慧虹表示，高虹安過去8年從未在新竹生活，參選市長就忽視新竹市改變、忽略團隊努力、不斷否定新竹的改變，還幻想用政見牆上僅170字的交通政策，就要改善新竹交通。沈強調，專業政見要評估、考慮可行性，更要做好功課，不能喊喊口號。
沈慧虹也請問身為內湖人的高虹安，內湖同樣因產業發展導致交通壅塞，以她的體感而言，覺得內湖交通有改善嗎？
針對網友紛紛跟上「新竹改變大聲說」的臉書貼文，聲援新竹媽媽，沈慧虹表示，感謝新竹媽媽與網友們不畏網路霸凌，勇敢說出新竹改變，串連彼此的力量打破沉默螺旋，讓新竹選戰回歸正向選舉。她也強調，紛擾會過去，建設會留下，不要因為一場選舉，抹滅過去7年多市府團隊努力。
針對民眾黨立委蔡壁如論文遭校方撤銷，沈慧虹表示，民眾黨就是雙標的政黨，她想請問高虹安，「你相信蔡壁如嗎？」