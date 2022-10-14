林佳龍提選戰有信心三原因　強調做滿四年

民進黨新北市長候選人林佳龍今（14）日上午出席蘆洲區競選總部成立及到蘆洲市場掃街拜票，受訪時特別提到「執政有成績」、「團隊很團結」跟「旅北鄉親力挺」三個對選戰有信心的原因，指出三重、蘆洲是民主聖地，除了長期支持民進黨外，也需要新北大翻新，「三蘆如果大贏、新北就會贏」，也再重申自己當選後會做滿四年，呼籲要讓新北市長侯友宜放心選2024就是票投林佳龍，侯市長就不會有任何包袱，也不會被當作韓國瑜2.0或朱立倫2.0了。
林佳龍表示，對於選戰很有信心的三項原因，第一是「執政有成績」，從民進黨過去到現在中央政府為新北市做了很多事，都顯示我們實實在在做事，有很多政績；還有「團隊很團結」，民進黨在新北市成立12戰區，並讓9席立委及多位不分區立委擔任指揮官，另外也推出36位優秀的議員候選人，展現團結氣勢；第三則是「旅北鄉親力挺」，新北市是很多中南部鄉親落地深耕和打拚的新故鄉，除了身為雲林子弟的他，受到雲林鄉親力挺外，包括彰化、台南，甚至連嘉義的鄉親也都站出來支持。
針對昨日參加湧蓮寺遶境、今天蘆洲競總成立、明天也要再到蘆洲，林佳龍強調，三重、蘆洲是民主聖地，除了過去開出來票都很好之外，也是需要新北大翻新最重要、很急迫的地區，因此以這裡作為核心，這不是自己的個人秀或獨角戲，而是全黨團結一起拚，三蘆如果大贏、我們新北就會贏。
林佳龍提到，因為蔡總統很了解自己是一個做事全力以赴的人，這也是新北所需要的市長，而侯市長幾乎已經公開表態要選2024總統，所以要問侯市長，如果當選要做四年有這麼難嗎？強調自己的前提和承諾，就是會做滿四年。