俄烏戰爭開打！韓國狂賺4300億軍火財

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俄烏戰爭爆發後，波蘭大舉向烏克蘭提供武器，為了彌補戰力真空，波瀾向韓國採購大量武器系統，包括180輛K2主力戰車、670門K9 155公厘自走砲、48架FA-50輕型戰機，金額超過145億美元（約新台幣4335億元）。
K9是亞洲第一種使用155公厘52倍徑火砲的自走砲，發射火箭增程彈最大射程為50公里，K9車內有自動裝填裝置，最大射速達每分鐘8發，已經成為韓國對外出口的最重要武器裝備之一。K9自走砲已外銷到愛沙尼亞、挪威、芬蘭、土耳其、澳洲和印度等國。
FA-50改良自T-50高級教練機，採用F404噴射發動機，最高能以1.5馬赫的速度飛行，配備高速戰術通用數據鏈（TCDL），能更有效地與地面部隊進行聯繫。T-50教練機為韓國航太工業公司（Korea Aerospace Industries，KAI）與美國洛克希德馬丁公司合作生產，配備洛馬AN/APG-67(V)4脈衝都卜勒X波段多模式雷達，搜索距離150公里，能同時追蹤10個目標，並攻擊其中2個，能夠掛載AIM-9響尾蛇紅外線導引短程空對空飛彈、炸彈作為攻擊用途。FA-50與T-50教練機已外銷至菲律賓、伊拉克與波蘭。
K2「黑豹」戰車由國防科學研究所（ADD）使用外國和本國技術混合研發而成，配備有裝有1500匹馬力柴油引擎、120公厘主砲、自動裝填機，每4秒鐘可發射一發砲彈，單一空車成本850萬美金。
過去5年印尼與菲律賓是韓國軍火最大客戶，隨著前華沙公約歐洲國家急於汰除舊俄系裝備，韓國武器具備北約標準，價格又比歐美國家產品低，對於需要補充武器和符合北約標準化的中東歐國家，成為韓國開拓國防市場的新寵。