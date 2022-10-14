競選小物都廢物？網友最愛排行出爐：「1物」成外出救星
即將迎來年底的九合一選舉，每位候選人都火力全開宣傳拉票，為了和選民建立連繫、留下印象，除了勤勞拜訪，競選小物更是花樣百出，期望能「小兵立大功」。究竟對選民來說，哪些文宣品最受青睞，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內關於「競選小物」話題聲量，分析最受網友熱議的競選小物排行。
從網路上關於競選小物的相關話題討論發現，在生活用品類別中，「面紙」雖然是最沒創意、最常見、最傳統的文宣品，但還是因為最貼近生活而受到關注，不少網友認同：「出門在外時面紙很方便」、「衛生紙是去公共廁所時的救星」；此外，若是在炎熱的夏天，「扇子」也是許多民眾喜愛的小物，還有追星族提到：「可以改造成偶像團扇，美觀又涼快」。有趣的是，「擋泥板」因為具有特色也引起討論，能見度高並成為另類話題，進而達到優異的宣傳效果。
近年受到疫情影響，防疫用品同樣成為候選人與選民雙方都青睞的競選小物，其中民眾認為收到「口罩」最實用，網友分享「選舉期間會拿到各種花色的口罩，可以輪流配戴」、「競選小物最愛口罩，不用跑去藥局買」； 而「酒精」和「乾洗手」等消毒相關用品，在疫情時代之下，都是眾人熱議的競選小物。在眾多選舉文宣品中，文創小物同樣受到歡迎，其中「帆布袋」是網友認為收到會很開心的好東西，因為可以當作穿搭配件、收納外出用品，實用性滿分。