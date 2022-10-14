騎Gogoro暢遊花東海岸線！3座新換電站啟用 解鎖台11線
伴隨著用戶數快速增長，Gogoro Network宣布，將持續擴大與台灣中油的合作，預計可於年底前新增136個全新站點，包含由台東市區經沿海公路前往花蓮的3個GoStation正式上線，新啟用3站包括「中油台東富岡加油站」、「中油三仙台加油站」和「中油長馨加油站」，完成串聯環島經典旅遊路線「花東台11線」，讓車主除了台9線的路線外，又多了全新選擇。
Gogoro Network過去就已在台東往來花蓮間的台9線上部署電池交換站，不過由於設點位置較尷尬，加上許多用戶希望安排海岸旅遊路線，因此Gogoro Network終於在近日完成建置台11線上的「中油台東富岡加油站」、「中油三仙台加油站」和「中油長馨加油站」，上述3站GoStation加上8月初已啟用的「台東好站」，將滿足車主在台11線超過 150 公里道路上的換電需求。
此外，近期電動車市場不少業者針對換電站點互相角力，Gogoro Network則表示，今年將透過擴大與台灣中油合作，計畫在10月底前，也能在金門啟用2座全新 GoStation 站點，並同時在澎湖新增2個站點，澎湖各島GoStation 總站數將達到6站；阿里山沿線則將新增「中油阿里山新加油站」，並成為進入阿里山景區前最接近的換電站點；武嶺沿線添增「中油清境娜嚕灣站」，打通前往合歡山、清境農場、武嶺、梨山等地的樞紐。
Gogoro Network表示，目前他們於全市場投放與流通的智慧電池已超過105萬顆，規模是其他電池交換系統的數10倍，且全台約1/3的GoStation佈建於鄰近住宅與商辦區的連鎖便利商店和量販超市。強調未來將秉持「廣度、深度、密度」三軸平衡的佈建策略，依據車主的移動區域與能源需求量，將換電站深入大眾便利生活圈。