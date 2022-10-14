MLB／洋基守護者之戰因雨延賽　哪隊或成最大贏家？

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首先先提到，照著原本的賽程，這一輪系列戰雙方應該只需要3名先發投手，但是因雨延賽導致中間沒有休兵日，如果戰線拉到第五戰的話，第二戰的先發投手將只剩兩天的休息日，不可能在後續比賽上場，雙方就必須派出第4位先發投手，洋基可能會推出Jameson Taillon來對決守護者隊的Aaron Civale，前者本季防禦率僅3.91，比後者的4.92好上不少，但在下半季的比賽，Civale的狀況是優於Taillon。
延續先發投手的問題，原本兩隊擔綱第二戰先發的Shane Bieber與Nestor Cortes在本輪系列戰將不會於第五戰先發登板，雖然對守護者來說是損失一位王牌投手，但是對洋基隊來說是少了一位珍貴的先發左投，本季守護者對左投手打得相當糟糕，整體進攻指數僅有.646，是聯盟倒數第三低，跟Cortes的對戰更是只剩下.100/.125/.250的打擊三圍，這一輪如果戰到第五戰，少了Cortes的戰力將對洋基相當頭痛。
再來就是後援投手的狀況，原本在第二戰後會有一天休兵日，但是現在少了這一天的休息，如果有救援機會的話，守護神將可能連續出賽，也大大降低他們的投球威力，尤其是守護者振中今年奪下42次救援成功，防禦率僅1.36的Emmanuel Clase，但這系列戰守護者對所有後援的成績是2.91防禦率，讓對方的打擊三圍是.216/.232/.325，稍稍比洋基隊的後援成績，防禦率3.34，讓對手的打擊三圍.248/.319/.365優秀不少，少了一位Clase，守護者的牛棚仍有優勢。
今天因雨延賽，對兩隊都各有優劣，但也可能讓優勢轉變成劣勢，並且還要擔心晉級下一輪後的緊湊賽程，美聯冠軍戰的第三到第七戰將會連續5天出賽，上一次有連5天出賽的季後賽是2004年的美聯冠軍賽，但這點對守護者來說應該是好消息，因為當年的世界大賽冠軍波士頓紅襪隊的教頭，就是現任的總教練Terry Francona。