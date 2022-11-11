我是首投族／看不見未來！嘉義市民：盼城市有定位

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談及家鄉需要改變之處，S同學直言，嘉義市有4大問題，首先是「這座城市沒有未來，我看不到這座城市未來可以帶給我們有什麼樣的希望，它就是一個讓我可以呼吸到陽光、空氣、水的地方，我感覺不到我要怎樣說出我是這座城市的人，它可以帶給我的認同感」。
S同學解釋，台灣是一座小島，不能要求各縣市都要有科技園區、機場或是高鐵站，每個城市都應該有自己的定位，例如台北就是政治經濟中心、新竹市高科技產業的樞紐中心，嘉義也應發展自己特殊的文化特點，且即便是有科技園區到嘉義設廠，也多是不需要有過多專業知識學歷的技術員或是作業員。
S同學希望，嘉義可以成為一個令人感到舒適、安居的城市，以嘉義老人較多為例，可以將嘉義打造成一座適合老人的城市，加強長照、日照，老年社宅與大眾運輸等問題，更不只要樂齡，還要顧及全齡，讓所有年齡層的居民都可以在嘉義找到自己的定位。
第二個問題，S同學說明，「嘉義的交通規劃非常落後」，最簡單也最直接的舉例就是人行道鋪設比率非常低，像是家裡附近10公里內的10至20條道路內，只有1條路有鋪設人行道，導致行人必須與車爭道，自己也甚至因此被汽車後視鏡撞到過，一次次投訴卻換來交通處的回覆卻不作為。
S同學提到，黃敏惠曾於2年內宣誓過，要讓嘉義成為人本交通的城市，但嘉義的人本交通「完全就是大騙局」，嘉義市的人行道常被路燈、違停車輛占用，或是人行道不適合行人行走，導致行人最終須走在車道上。
S同學也說，第三個問題是嘉義市房價問題嚴重，尤其是嘉義市近年來房價翻漲倍率比其他縣市更高，嘉義市應該著手討論青年為何難以購屋的解決方法；第四個問題則為就業市場的招商，應該先找到城市定位與市場，提升條件與誘因，吸引產業進駐，才能招募合適的人才回鄉努力。
「恭喜黃敏惠市長可望再次連任！」剖析起選情，S同學透露，在嘉義地方流傳「只要陳明文與黃敏惠出來選，一定就會上」，原因是這兩人在地方深耕已久，且嘉義人都很重視情感與義氣，黃敏惠在任內並無做出不適合的市政，不會讓市民討厭，因此黃敏惠立基在這基礎上就能當選。
但黃敏惠就沒有對手嗎？S同學評估，比較能打對盤的對手為民進黨嘉義市長參選人李俊俋，不過李雖然2016年時曾當選嘉義市立委，但2020年落馬無法連任的最大原因就在於嘉義市民認為，李沒有在嘉義好好深耕，只待在台北，「雖然我認為李俊俋在立法院表現是非常好、非常優秀、非常值得肯定的國會議員，但是他今天要來當地方型民代時，必須要考量到地區性的鄉土民情與風俗文化，需要再花更多時間去跟選民搏感情，有更深度的交流，這就是我覺得李俊俋不夠的地方」。
S同學笑說，「她（黃敏惠）根本就已經在地方變成根了阿，根本就是嘉義的根」，因此黃敏惠的根基又深又穩，對手若不努力拔除斬根，就會很難打贏選戰。
不過S同學強調，即使黃敏惠選情穩定，自己還是會出門投票，「投票是表現公民意識的一種方式」，他到現在還沒決定要投給誰，也還是有希望黃可以改變的地方，這2年自己不論是透過體制內或體制外方式要讓這座城市改變，卻總得到令人難以接受的回覆，「所以讓我對黃敏惠的施政是有疑慮的，套一句王世堅說的話，情感上我支持黃敏惠，可是理智上我不想支持他」。
至於本次「公民權下修18歲」公投，S同學非常希望公投能通過，公民權就算是下放到16歲都會同意，因為全世界若要嚴格管控權力，應該要有更充分討論才能限制人民基本權力，可是用一個將近百年的決議限制百年後的社會，「這就非常不合理呀！」
S同學進一步指出，國家要求國民在一定年齡要有相對應的義務，卻未給權力，以《民法》規定20歲成年為例，但《刑法》卻規定18歲甚至是12歲就要承擔部分刑事責任，「你要求他12歲就要變成一個懂法律、守規矩的人民，可是你跟他說你不夠成熟，你20歲才可以投票，這聽起來很瞎吧！」