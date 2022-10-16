俄烏戰爭打不停　歐洲搶買F-35戰機

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F-35包括空軍型F-35A，採用傳統跑道起降模式；陸戰隊使用，裝配對轉升力風扇，可短場/垂直起降的F-35B；海軍使用的F-35C，主翼及垂直尾翼的面積加大約4成。兩翼可摺疊收納，加裝可用於航空母艦起降的尾勾。
F-35使用國包括美國、英國、義大利、以色列、日本、南韓、比利時、澳洲、挪威、新加坡、丹麥等國，問世後讓美國德州沃斯堡（Fort Worth）戰機生產線湧進大批訂單，並在義大利與日本授權開設生產線。至2022年8月，洛馬已交付了814架F-35戰機，尚有169架未交機。
俄烏戰爭開打後，捷克政府已決定和美國談判，考慮採購24架F-35戰機，以取代14架JAS-39獅鷲（Gripen）戰機，可望成為繼波蘭之後，第二個訂購F-35隱形戰機的東歐盟國。瑞士政府也於9月19日與美國正式簽署36 架F-35A的採購合約，合約總價值為62.5億美元，將替換瑞士空軍現役的F/A-18C/D和F-5E/F機隊。
2017年4月，蔡英文總統接受外媒訪問時，首度表態想買F-35B戰機。不過，為了避免得罪北京當局，以及防止隱形戰機的機密技術外流，美國遲遲不願表態是否會售台這款先進的隱形戰機。