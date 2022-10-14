不是動物逃脫！北市動物園迷你馬路上跑 真實原因曝光了
參觀臺北市立動物園時，您竟有機會在遊客步道上遇到動物，但這可不是動物脫逃，而是「動物行為學院」的動物正在進行「減敏訓練」，保育員循序漸進地幫動物減低近距離內出現陌生人時的敏感反應。
臺北動物園今年推出「動物行為學院」，由保育員擔任動物和遊客之間的橋樑，但要讓平常不會和人群接觸的動物，在群眾面前表現出自然的行為，保育員得要投注非常多的時間和心力，和動物們培養感情取得信任。因此參觀動物園時，如果看到動物保育員帶著羊駝、迷你馬等動物在園區「蹓躂」，那可是保育員正在為動物進行「減敏」訓練，之後在「動物行為學院」展演時，才能比較不受到遊客熱情的影響。
今年「動物行為學院」的活動一推出，就相當受民眾喜愛，學院裡體型最大的動物親善大使是迷你馬，別看牠們體型壯碩，對週遭附近的人群還是很有戒心，因此在「減敏」訓練的路上，保育員總是會提醒圍觀的遊客「不要站在馬的後面，牠們會後踢…」，大家看到動物則是驚喜又開心，一路跟著動物，還不時地拋出心中的疑問「牠怎麼會出來？馬也會怕人嗎？牠的毛很漂亮看起來很健康 …」。
照養的動物被稱讚，是保育員最開心的事，由於馬不像驢常在地上打滾去除搔癢，保育員會幫馬洗澡、刷毛，再帶出門走走。看迷你馬一下左、一下右跟著保育員，原來是聞到保育員口袋裡的紅蘿蔔；園區野生的桑葉等提供「蹓躂」沿路美食打卡點，動物一停下來保育員就有機會跟民眾互動，介紹迷你馬及羊駝正在進行「穩定跟隨」及「減敏」的訓練，下次在園區裡看到動物出來「蹓躂」請大家按耐住澎湃激動的心情，協助保育員讓動物習慣人多的場合，一起完成這趟動物「減敏」訓練。（編輯：李惠婷）