MLB／一壘有人還被敬遠　Alvarez獲得Bonds般待遇

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8下半太空人隊的進攻，兩人出局後游擊手Jeremy Peña先選到保送上壘，水手隊卻在一壘有人的情況下，選擇敬遠接著上場打擊的Alvarez，不跟這位最火燙的男人對決，沒想到的是，卻被下一棒的Alex Bregman補刀，敲安添加保險分，這一分也讓太空人隊確保本場比賽的勝利。
一壘有人被敬遠的情況，加上今天太空人隊的Alvarez，在大聯盟季後賽史上僅有6次，其中兩次是由Barry Bonds包辦，這位生涯例行賽被敬遠高達688次的歷史級強打，分別在2002年的世界大賽第六戰以及2003年國聯系列戰第三戰，一壘有跑者時被對方敬遠，但當年Bonds所屬的舊金山巨人隊，在這兩個系列戰最後卻都敗下陣來。
除了Bonds及Alvarez之外，其他三位獲得這項「禮遇」的強打，還包含1937年世界大賽第5戰，當時效力於紐約巨人隊的Mel Ott、1970年美聯冠軍賽第三戰，當時效力巴爾的摩金鶯的Frank Robinson，以及1979年國聯冠軍戰第二戰，當年效力於匹茲堡海盜隊的Willie Stargell，而今年才25歲的Alvarez，靠著他在季後賽的狂暴打擊演出，加入這些名將行列，也讓人期待今年他能帶領太空人走多遠。