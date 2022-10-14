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MLB／一壘有人還被敬遠　Alvarez獲得Bonds般待遇

▲休士頓太空人強打Yordan Alvarez（圖／美聯社／達志影像）
▲休士頓太空人強打Yordan Alvarez（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

2022-10-14 13:55:24

美聯系列戰休士頓太空人與西雅圖水手之戰，今天迎來第二戰，太空人靠著首戰打出再見全壘打的Yordan Alvarez，再度開轟逆轉比分，以4比2擊退水手，系列賽取得2比0聽牌優勢，而這位連兩天開轟的男人，在擊出全壘打之後，下個打席直接被水手隊當成Barry Bonds對待。

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8下半太空人隊的進攻，兩人出局後游擊手Jeremy Peña先選到保送上壘，水手隊卻在一壘有人的情況下，選擇敬遠接著上場打擊的Alvarez，不跟這位最火燙的男人對決，沒想到的是，卻被下一棒的Alex Bregman補刀，敲安添加保險分，這一分也讓太空人隊確保本場比賽的勝利。


一壘有人被敬遠的情況，加上今天太空人隊的Alvarez，在大聯盟季後賽史上僅有6次，其中兩次是由Barry Bonds包辦，這位生涯例行賽被敬遠高達688次的歷史級強打，分別在2002年的世界大賽第六戰以及2003年國聯系列戰第三戰，一壘有跑者時被對方敬遠，但當年Bonds所屬的舊金山巨人隊，在這兩個系列戰最後卻都敗下陣來。


除了Bonds及Alvarez之外，其他三位獲得這項「禮遇」的強打，還包含1937年世界大賽第5戰，當時效力於紐約巨人隊的Mel Ott、1970年美聯冠軍賽第三戰，當時效力巴爾的摩金鶯的Frank Robinson，以及1979年國聯冠軍戰第二戰，當年效力於匹茲堡海盜隊的Willie Stargell，而今年才25歲的Alvarez，靠著他在季後賽的狂暴打擊演出，加入這些名將行列，也讓人期待今年他能帶領太空人走多遠。

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