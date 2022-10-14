解封搶去日本玩！虎航「航班狂取消」 苦主見原因全氣炸
昨（13）日為台灣邊境解封首日，不少人早早搶票飛日本，虎航推出促銷機票更是次次秒殺，人流量大到官網當機，不過近日頻頻傳出異動災情，有許多購票的旅客收到取消或是變更航班通知，除了7日公告的3航點成田、那霸、新千歲外，不少旅客回報福岡、名古屋也陸續接到取消通知，甚至包含明年1月的班機，且公告原因多是「人力調度困難」，讓眾多苦主湧入虎航臉書開轟。
台灣虎航於6日推出「1010元機票」限時搶購，指定航線飛日本、韓國、泰國單程票價1010元起，開賣造成搶購熱潮。不料，隔天官方卻宣布，各地機場面臨人力調度困難，「暫停」飛往成田、那霸、新千歲的航班。後續網路上有不少苦主出面回報，包括飛往岡山、茨城、名古屋、福岡也陸續收到異動通知，且航班時間從11、12月份，到明年1月都有航班取消或異動。
雖然虎航有給出替代方案，如退還訂單款項至原支付方式，或是保留訂單款項轉做信用帳戶，可於180天內抵用後續機票金額、免費變更航班日期，或是變更出發地或目的地，如選擇桃園往東京，可改為高雄機場起飛的航班。但仍有不少苦主湧入臉書怒批，「11月初要出發，現在給我取消，飯店又不能退」、「一直取消！到底是準備好了嗎？」、「瘋狂取消班機，訂了票也不一定會飛」。
根據虎航官方公告，新冠疫情帶來長時間的衝擊，各國於開放初期，都面臨了陣痛期，不論是人力、設施、行李延誤等情況，都有可能發生。在努力協調下，仍無法避免部份的航班需要進行調整，且可能會影響到旅客原訂的搭機計劃。「在這段時間內，本公司陸續接獲各地機場面臨人力調度困難等情況，為保障我方虎迷的權益，經協調後，台灣虎航將配合進行部份航班調整，造成您旅程不便，懇請包涵」。
以下為仍維持運行的航班及日期（航班仍有異動可能，以航空公司最終班表為準）：