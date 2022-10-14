死亡＋80創近期新高！再新增3例兒童重症 包括1例MIS-C
中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增48,267例COVID-19確定病例，分別為48,205例本土個案及62例境外移入；另確診個案中新增80例死亡。而在死亡個案中有4位40多歲民眾，都患有癌症或慢性病史，另外今天新增245例中重症患者，包括3位重症兒童個案，包括一位MIS-C。
指揮中心指出，今日新增80例本土病例死亡個案，為49例男性、31例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、77例具慢性病史、61例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今年7月15日至10月11日，死亡日期介於7月27日至10月11日。80例死亡個案創近期新高，不過指揮中心解釋，部分原因可能是雙十連假，導致醫院作業流程延至本週上班日，因此一下子通報較多個案，仍會繼續觀察疫情走勢。
醫療應變組副組長羅一鈞說明，今天較年輕的死亡個案有4位40多歲民眾，其中3人有癌症病史，另1人有慢性肺纖維化、慢性肺病，其中2人沒接種過疫苗、2人有接種1劑疫苗。
而在新增中重症病例中，羅一鈞說明比較值得注意的是3位重症兒童患者，其中一位併發支氣管炎，目前仍收治加護病房，但已經拔除呼吸器，病情有所好轉。一位診斷為MIS-C個案，目前收治一般病房，還有一位併發腦炎，已經康復出院。
羅一鈞強調，這3位重症童都沒有接種過疫苗，呼籲家長還是要積極讓小孩接種疫苗，以減少重症風險。（編輯：倪浩軒）
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