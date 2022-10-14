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籲立即開放小三通　國民黨團：有助兩岸情勢緩和

▲國境10/13解封，質疑小三通仍未開啟，蔡政府甚至互推皮球，立法院國民黨團今開記者會呼籲蔡政府「立即開放」，有助於兩岸情勢緩和。（圖／國民黨提供）
▲國境10/13解封，質疑小三通仍未開啟，蔡政府甚至互推皮球，立法院國民黨團今開記者會呼籲蔡政府「立即開放」，有助於兩岸情勢緩和。（圖／國民黨提供）

記者翁子竣／台北報導

2022-10-14 14:27:43

隨10/13國境解封，國民黨持續緊咬小三通何時重啟。立法院國民黨團今（14）日召開記者會痛批蔡政府互推皮球，陸委會始終用「評估研議中」跳針式回應，並呼籲「立即開放小三通」，應在兩岸情勢嚴峻時，適時遞出橄欖枝，讓人道先走，商機在後，有助兩岸情勢緩和。

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國民黨團今召開「國門只開一半，台商比旅客還難回來」記者會 ，國民黨立法院黨團書記長李德維、副書記長洪孟楷，與立委陳玉珍、陳雪生等人紛紛出席，並邀漳州台商會長林伯彥、廈門台商會長吳家瑩與福州台商會長蔣佩琪視訊參與。

李德維指出，金門縣長楊鎮浯、馬祖縣長劉增應與陳玉珍、陳雪生、縣議會議長等人，一再要求中央政府考量小三通開放規劃，因金馬地區國人就學、就業、置產等經濟、民生問題，都需要往返兩地處理。2019年疫情前，入境金門200萬人次、陸客80萬人次，平均1人消費8000元，就能創造64億元商機。其次，金門新住民高達3000人，近2年內無法探視、弔祭離世家人，婚喪喜慶均無法參與，馬祖也有著相同的「痛」。他進而呼籲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌，立即開放小三通。

陳玉珍表示，10/13國境解封、國門全面開放，但對金門人來說，民進黨政府把金門人當作次等公民，難道金門不是國門一環？為何獨漏金門小三通？她直言，過去基於防疫需要，金門人配合中央政府防疫政策，當初政府提4大理由說小三通不能開放，包括需疫情穩定、需離島醫療充裕、需民意支持與需看兩岸互動。

陳玉珍質疑，金馬人民、大陸台商、台生、台幹非常需要兩岸便捷管道，既然政府全面國境解封、開放國門，就代表疫情穩定，在可控範圍內，為何小三通不行？上個月金馬澎離島三位縣長、議長和立法委員，聯名簽署要求政府盡速開放小三通，「這麼高的民意支持，民進黨政府假裝沒看到？」陳玉珍也說，陸委會開放承諾從清明一路到最新的農曆年，蔡總統說「支持兩岸人民健康有序的往來」，難道開放小三通不是「健康有序」的往來？

洪孟楷也批，整個蔡政府都在互推皮球、打太極，沒有一個部門願意負責任；既然開國門，就不要雙標，防疫是科學、是醫學，絕不容許任何一丁點意識形態歧視，2019年前兩岸還有多航點互飛，現在僅剩北京、上海、成都和廈門，這對台商來說相當不方便，再開放小三通的航點，對廣大台商是直接有效的幫助。他更質疑中央疫情指揮中心指揮官王必勝，國內已開始實施0+7防疫，但卻阻絕防疫最嚴格的陸客，是政治考量還是歧視?

漳州台商會長林伯彥指出，小三通關閉後，無論是台商、台生、台胞返鄉回台，在交通、時程上造成相當大的不便，也增加返鄉成本。他以返鄉機票為例，原本返回台灣機票單程1萬元左右，現在必須花費將近6萬元，若恢復小三通，交通成本約可節省3分之2，希望民進黨政府將心比心，不要把在對岸打拚的台商拋棄。

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