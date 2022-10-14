2024與柯文哲競合關係？侯友宜：好好做事吧！

新北市長侯友宜、台北市長柯文哲今（14）日同台出席捷運新北樹林線CQ890區段標工程開工動土典禮，對於媒體追問2024兩人的競合關係時，侯友宜以「好好做事吧！」回應，表示現在是新北市長，會認真努力做，像今天捷運開工，相信台北市跟新北市能夠建構一個大台北的一個生活軌道建設，那台北好、新北好以及桃園好、千萬人共好，這就是兩人在做的事，把握當下好好做事，柯文哲則是未回答。
媒體記者追問柯文哲曾經在節目上有說，侯友宜個柯市長他曾經在節目上有說，如果你連任要再選2024的話，可能就是變數跟困難度會比較多。侯友宜表示，努力認真把新北市好好的做好，然後新北市的市民朋友更期待自己今年能夠把政見一一的兌現完畢，尤其捷運還是最關心的，以及各項建設，會把握當下好好的做事，大家一起逗陣打拚。
針對總統蔡英文昨天第8次到新北輔選民進黨新北市長候選人林佳龍，表示說新北需要照顧市民、不去想其他事情的市長，是不是在暗酸侯？侯友宜還是一如往常回應表示，新北市最大咖、最重要的是市民，自己要好好努力做事，贏得新北市民繼續給自己加油跟支持，尤其這四年來，政見一一兌現，讓新北市民可以看見新北市的成長跟茁壯，也希望中央各單位來新北市可以來看看新北市這幾年的大幅改變，見證新北市的發展跟崛起，關心市民的生活大小事，這很重要。