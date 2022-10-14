浴火後重生　城中城大火後原址變身府北公園今開放

高雄市城中城 2021 年 10 月大火後，原建物遭判定危樓拆除，改建「府北公園」，今 (14) 日正式對外開放。副市長林欽榮表示，市府以跨區區段徵收及原址拆除、改建公園等善後工作，包括完成都市計畫變更、拆除城中城危樓、區段徵收獲中央核定、公園周邊老舊建物拉皮整維及府北公園闢建等，讓鹽埕區府北里環境重獲新生。

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▲府北公園以「綠活、璀璨、翻轉、新生活」四大方向規劃，公園佔地0.28公頃，視野寬闊的大草坪可為府北路增添新面貌府北公園的細部設計。（圖／高市工務局提供）

去年 10 月城中城遭烈焰吞噬後，建築結構體被公會判定為危樓，經市府評估及專家建議，提出「公益性跨區區段徵收」方案，以「現址危樓拆除及新闢公園」、「都計變更及府北里環境再生工程」、「跨區區段徵收」、「興建七賢住宅」等，加速推動區域的都市更新再造。藉由府北公園開闢及周邊舊大樓外觀重新拉皮整維，得以讓陽光灑進該區。之後也會擇定日期邀請民意代表及里民一同來參與開園儀式。

▲高市副市長林欽榮與工務局團隊向地方鄉親鞠躬致謝。（圖／高市工務局提供）

林欽榮表示，市府在兼顧公益性及居民權益下，跨機關全力推動照護原有居民權益，將城中城土地所有權人、建物所有權人與租戶人等均獲得保障，也讓「城中城」相鄰的各幢建築物進行立面拉皮整修，以及原址改建為「府北公園」。

林欽榮也指出 ， 在愛河對岸的七賢國中舊址，也預計興建 600 戶社會住宅 ( 含 1,500 坪社會福利空間及 1,000 坪青年共創空間 ) ，目前由國家住都中心辦理招標作業中，透過七賢社宅的興建，不僅可翻轉區域的住商機能，這也是市府希望在高雄創建的社宅新典範。