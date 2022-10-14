2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

內幕／華山論劍變喝茶聊天　蔣萬安質詢蘇揆4大護法助陣

▲蔣萬安登記參選台北市長後首度質詢蘇貞昌，各界期待有火花。（圖／資料照片）
▲蔣萬安登記參選台北市長後首度質詢蘇貞昌，各界期待有火花。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2022-10-14 14:53:462022-10-14 14:56:28

立法院開議，身兼立委的國民黨台北市長參選人蔣萬安11日質詢行政院長蘇貞昌，成為各界焦點。據了解，黨內擔心民進黨立委在現場的突發狀況，特別找來黨團總召曾銘宗、身兼發言人的立委李德維、李貴敏以及蔣萬安競選辦公室執行長林奕華「4大護法」在議場旁應援。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔣萬安首場以台北市長參選人的身份質詢蘇貞昌引發關注，據了解，黨內對於這場質詢嚴陣以待，因為過去蘇貞昌的備詢風格強烈，尤其過去曾在質詢台上與蔣萬安激戰，讓黨內認為不可不慎。

據了解，藍營擔心民進黨立委可能會在台下叫囂，或是助陣蘇貞昌，因此特別找來曾銘宗、李德維、李貴敏及林奕華4大護法在議場內盯場，以備不時之需。黨內立委在蔣萬安上台前，還特別叮囑蔣萬安，要維持氣勢，若蘇貞昌真的太強硬，一定要大聲回擊，不能讓民眾認為蔣萬安處於劣勢。

不過，當日質詢雙方並沒有像過去交鋒般激起火花，黨內人士形容，大家以為是華山論劍，結果只是喝茶聊天。

黨內人士認為，這會期的質詢蘇貞昌應會收起過去好辯、好戰的風格，改走穩健、保守路線，許多答詢都交由部會首長回答，也不再與藍營立委劍拔弩張，辯個輸贏，主要就是民進黨的整體選情不佳，若在質詢時出差錯，恐成為代罪羔羊。

黨內人士分析，蔣萬安同樣也打出保守牌，把比較爭議的高端議題留在質詢的最後，雖然有些微的交鋒，但也不至於太過尖銳，可見雙方態度都有保留，誰也不希望讓對方搶盡風頭。

接下來要面對的是11月5日的電視辯論，黨內人士的確對蔣萬安有些擔憂，蔣萬安面對口才很好的無黨籍台北市長參選人黃珊珊可能會處於劣勢，不過，黨內認為，由於各界對於蔣萬安的期待值太低，因此只要不要太差，就可以過關。

且黨內人士認為，蔣萬安無論如何都是律師出身，而民進黨參選人陳時中也不是攻擊型選手，只要維持既有風格，雖不至於太有亮點，但也不至於太差。

回立院質詢！為高端再槓蘇貞昌　蔣萬安轟：投機炒作股價

回立法院質詢蘇貞昌　蔣萬安賣關子：準備很多議題

被質疑椎間盤突出為何能打籃球　蔣萬安：之前說明過

審計部揭高端五缺失　蔣萬安：陳時中有臉講公開透明？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀