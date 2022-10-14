內幕／華山論劍變喝茶聊天　蔣萬安質詢蘇揆4大護法助陣

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據了解，藍營擔心民進黨立委可能會在台下叫囂，或是助陣蘇貞昌，因此特別找來曾銘宗、李德維、李貴敏及林奕華4大護法在議場內盯場，以備不時之需。黨內立委在蔣萬安上台前，還特別叮囑蔣萬安，要維持氣勢，若蘇貞昌真的太強硬，一定要大聲回擊，不能讓民眾認為蔣萬安處於劣勢。
不過，當日質詢雙方並沒有像過去交鋒般激起火花，黨內人士形容，大家以為是華山論劍，結果只是喝茶聊天。
黨內人士認為，這會期的質詢蘇貞昌應會收起過去好辯、好戰的風格，改走穩健、保守路線，許多答詢都交由部會首長回答，也不再與藍營立委劍拔弩張，辯個輸贏，主要就是民進黨的整體選情不佳，若在質詢時出差錯，恐成為代罪羔羊。
黨內人士分析，蔣萬安同樣也打出保守牌，把比較爭議的高端議題留在質詢的最後，雖然有些微的交鋒，但也不至於太過尖銳，可見雙方態度都有保留，誰也不希望讓對方搶盡風頭。
接下來要面對的是11月5日的電視辯論，黨內人士的確對蔣萬安有些擔憂，蔣萬安面對口才很好的無黨籍台北市長參選人黃珊珊可能會處於劣勢，不過，黨內認為，由於各界對於蔣萬安的期待值太低，因此只要不要太差，就可以過關。
且黨內人士認為，蔣萬安無論如何都是律師出身，而民進黨參選人陳時中也不是攻擊型選手，只要維持既有風格，雖不至於太有亮點，但也不至於太差。