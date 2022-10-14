英雄當一半？星鏈太燒錢　SpaceX要美軍買單否則中斷援烏

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SpaceX的一名政府銷售主管在9月份致美國防部的信中寫道，「我們無法向烏克蘭進一步捐贈（衛星）終端了，也無法永遠為現有（衛星）終端提供資金。」
在SpaceX致函給五角大廈的信件當中，還揭露了一項由烏克蘭武裝部隊總司令札盧什尼（Valerii Zaluzhniy）在7月時提出的要求，希望SpaceX可以再提供8000個星鏈終端機給烏克蘭。但SpaceX外聘顧問在給五角大廈的信中表示「SpaceX在此面臨一項艱困的決定。我不認為以公司的財政能力，有辦法提供額外的設備或服務來滿足札盧什尼將軍的要求。」當時SpaceX要札盧什尼直接向五角大廈提出要求。
報導指出，在俄烏戰爭爆發七個多月以來，俄羅斯大舉摧毀烏國電信設施，造成境內斷網，因此星鏈服務對烏克蘭無比重要。自從首批星鏈衛星接收器在春天運抵烏克蘭後，就成了烏軍不可或缺的強力後援。由於烏克蘭國土上的基礎設施已成為俄軍打擊的首要目標，因此星鏈不僅是烏軍重要的聯繫工具，也可用於無人機操作，定位砲火攻擊處。從政府、軍隊、非營利組織到一般平民都極度仰賴SpaceX研發的星鏈設備。截至目前為止，SpaceX約捐贈了2萬個星鏈衛星，運作經費達8000萬美元，且可能會在年底超過1億美元。
雖然斯克為烏克蘭提供星鏈服務備受讚譽，不過根據五角大廈與SpaceX共享的數據顯示，為烏克蘭提供的2萬個星鏈終端機中，有高達85%都由美國、英國、波蘭政府或其他機構買單，而這些單位另外還負擔了30%的網路連接費用。但SpaceX表示，星鏈服務昂貴的部分在於網路連接費用，除了前述單位支付的30%外，其餘70%都是由SpaceX吸收。
對於SpaceX要五角大廈買單的舉動，似乎也掀起該部門的不滿。有高級官員向《CNN》表示，SpaceX在戰爭初期，大方向烏克蘭提供星鏈服務的行為，根本是「擺出一副英雄的樣子」，實際上的費用大部分由別人負擔，現在還拿著帳單來討錢。
先前烏克蘭軍隊試圖重新奪回俄羅斯在該國東部和南部地區佔領的土地時，就出現廣泛的星鏈網路中斷。熟悉當地斷網狀況的消息人士稱，這突然影響了整個前線，「這影響了烏克蘭人為越過前線所做的一切努力。」但是對於網路「斷線」等相關報導，SpaceX則不願多加回應。
報導指出，馬斯克近來在推特上發布了一項有爭議的和平計畫，如今SpaceX又提出停止提供星鏈服務，因而引發外界憂慮。