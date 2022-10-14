內幕／藍軍爭邀韓國瑜站台！韓流向北外溢　可望成新母雞

我是廣告 請繼續往下閱讀
在年底這場選戰中，國民黨多數縣市長候選人都具有連任優勢，雖打著順風牌，但尚看不到藍營有明顯亮眼的「領頭羊」，目前傳出國民黨各地候選人爭相邀請韓國瑜輔選站台，就是瞄準韓流的餘威猶存，韓的現身，或許將成最大母雞，再度累積政治能量。
國民黨基隆市長參選人謝國樑日前透露，預計10月請韓國瑜到基隆站台；而韓的老搭檔國民黨桃園市長參選人張善政，則傳有機會在10月22日北區競總成立大會上相見歡。但據消息人士進一步指出，兩人並不會在22日同台，而是有望在11月初一場非造勢活動上合體。
消息人士也透露，國民黨嘉義縣長參選人王育敏已邀韓國瑜站台，據了解，合體時間則可能落在10月底或11月。目前國民黨在雲嘉嘉地區選情穩定，雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠爭取連任，具有優勢，而身為挑戰者的王育敏則需再多努力。
不只嘉義、桃園、基隆，台北市國民黨議員秦慧珠也預告，10月20日競選總部成立大會當天，將邀國民黨台北市長參選人蔣萬安與韓國瑜同台助選。這股韓流可望為北市激戰再添話題。
對此，秦慧珠受訪時說明，她與韓國瑜是多年老友，曾在立委時期共事，所以請韓擔任她後援會總顧問，而蔣萬安則是跟她合掛競選總部。秦慧珠坦言10月20日當天蔣確定會出席，而韓有先預錄影片，至於當天本人是否現身則還不確定，請民眾拭目以待。
回顧2018年選舉，蔣萬安、韓國瑜一同幫宜蘭縣長林姿妙站台時，蔣萬安除罕見烙台語讚韓「面對所有抹黑、奧步都不怕」，更自稱「他們是高雄賣菜郎與台北少年郎」，顯見兩人好交情。
到了2020年，則換蔣萬安面對時任參選人吳怡農的強勢挑戰，韓當時也曾替蔣站台，最終蔣有驚無險順利當選，韓的助拳可說起到關鍵作用，更可見北市依舊存有許多韓的支持者，就連民進黨台北市長參選人陳時中受訪也讚韓是「有群眾魅力的人。」
不過，1+1是否大於2？在政壇上是宛如玄學般的存在。對比韓國瑜充滿激情調性，與蔣萬安打「安全牌」作風可謂截然不同；蔣還曾被爆出，在立法院閒聊時脫口「韓國瑜支持者比較不理性」，一度引發雙邊支持者論戰。雖韓當時輕輕放下僅說「兩人依舊是好友」，但隨大環境不同，交情是否依舊？觀察蔣談到再度合體一事，他只說若韓參與市議員競選總部成立活動，「當然有機會碰到」，似乎仍保持觀望態度。
對於4年前席捲全台的韓流可能有機會再現盛況，藍營黨政人士直言，目前尚未看到明顯的外溢效應與韓流浪潮產生，但確實可見有輔選的聲量出現。他強調，雖目前看來韓國瑜輔選站台「利大於弊」，但接下來整體聲量是否延續？會不會產生質疑聲浪？這些都還要再觀察。
該人士表示，韓國瑜現輔選行程著重市議員，縣市首長較少。他認為韓會「很有智慧的選擇輔選地區」，例如選民結構與政黨板塊偏藍的地方，韓到場替多席次選舉的議員參選人站台輔選，「絕對會有加分效果」。不過，若是韓國瑜替偏藍選區縣市長候選人站台，加分效果則有限，相反地，到藍營的「艱困選區」，可藉此製造議題，進而產生加分效果。
韓國瑜在選前復出，外界揣測其用意是否在「試水溫」，若復出成效不錯，未來可能有望再度參選？對此藍營人士則說，韓國瑜近來對政治領域接觸少，前陣子也才剛從加拿大回來，如今選戰邁入倒數階段，「韓國瑜不是對未來有所想像，而是受過去人情壓力，才接受邀請幫忙站台」，就如同前幾天替許崑源女兒許采蓁站台一樣。