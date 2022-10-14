中市第三市場百周年　徵舊相片復刻回憶

台中市政府經發局今(14)日在第三市場舉辦「第三市場百年慶宣傳記者會」，市長盧秀燕出席表示，慶祝第三市場百週年，已爭取1000萬元預算整修市場，年底更會舉辦一系列宣傳活動；明日至10月30日將以「舊相片攝影徵件」打頭陣，徵求1980年以前第三市場的老照片，將其重製打造在市場一隅牆面為「影像藝廊」，訴說此處古往今來的故事，呈現往昔復刻記憶。





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盧秀燕今早到市場向攤商打招呼，她說，第三市場廣受市民喜愛，之前她在附近住過六年，也很常來逛，「廣記肉角」就是她的最愛。今天還看到95歲的阿嬤依然很愛逛第三市場，是在地居民生活匯集地和歷史共同記憶。





盧秀燕提到，市場百年要盛大慶祝，年底更會有一系列宣傳活動，延續歷史同時，也向市民好好介紹第三市場「好穿、好買、好行、好談天」特點。





盧秀燕指出，第三公有零售市場原是日治時期(約民國11年)建於櫻町的傳統市場，時稱「櫻町消費市場」，後因鄰近地區購物需求，於民國21年移至現址，改稱「敷島町消費市場」，是戰後在後站地區唯一的消費市場，迄今合計已滿百歲週年，現已成為南區最重要的傳統市場。





經發局長張峯源提到，10月中下旬將舉辦「舊相片攝影徵件競賽」，為年底百年慶系列主題活動暖身，盼藉民眾投件力量，翻找第三市場過往相片，激發市場與地區民眾情感鏈結，呈現市場歲月風華同時，再造下一個百年風華。





張峯源指出，此次徵件以「復古年代」為主題，徵求1980年前的第三市場照片，黑白或彩色不拘，畫面內容以人物、建物、攤位、市場通道等皆能投件，將聘請專業評審針對主題適切性、文字故事性、時代代表性、畫面感染性等面向進行評分，會選出優勝3名、佳作2名，提供獎金以及市場抵用券，抵用券可於年底百年慶系列主題活動期間，在第三市場消費折抵。





經發局說，「第三市場有一道承載老故事的牆，你有回憶往事的相片嗎？」，10月15日起至10月30日止徵件的「第三市場-舊相片攝影徵件競賽」，詳情可至台中市政府經濟發展局網站、活動網站查詢，一同為第三市場找尋歷史故事。



