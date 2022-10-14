Netflix新方案公布！每月便宜百元 但一小時「8次廣告」
傳聞許久的Netflix「廣告版」方案終於正式出爐，Netflix在官網公布，廣告版在美國地區每月6.99美元，而無廣告的基本版則是每月9.99美元，約是7折價，若換算成台幣，大約每個月的訂閱費用可省下百元左右，不過條件是每小時必須強制收看4到5分鐘的廣告，相當於1小時至少得看8次廣告。新方案將自11月起，自加拿大、美國、日本、南韓等12個市場陸續推出。
影音串流平台龍頭Netflix正式宣布，11月起在全球12個市場推出「廣告版」訂閱方案，費用相當於原先無廣告「基本版」打7折，廣告版月繳6.99美元（約台幣223元），原先的基本版則是月繳9.99美元（約台幣319元），相比之下每月約可省下近百元。不過「廣告版」限制多多，每小時包含4至5分鐘廣告，每則廣告約15至30秒，假設用最少240秒長度來算，即便都是插入最長30秒廣告，1小時至少得出現8次廣告才能消化；其次，「廣告版」畫質只有720p HD，且用戶看不到完整的片單，也不能下載離線播放。
據悉，「廣告版」方案將自11月1日率先在加拿大、墨西哥推出，緊接著11月3日在美國、日本、南韓、巴西、英國、法國、義大利、德國、澳洲上線，西班牙是11月10日啟用，台灣市場目前則尚未列入，維持基本方案每月270元（1裝置收看）、標準方案每月330元（2裝置收看）、高級方案每月390元（4裝置收看），估計屆時若推出廣告方案，有機會壓在每月200元以下，但從目前市場反應來看，多數人都表態降至百元才會考慮。
Netflix「廣告版」方案出爐立刻引發網路熱議，仍有人覺得佛心，每小時廣告次數比看八點檔還少，「第四台一樣要錢，也有廣告，還不能隨選，要自己守著時間，更沒有原創內容，還比Netflix貴，怎麼第四台用戶比Netflix還多，也沒人抱怨，是我誤會了什麼嗎？」但也有人提出對手策略相比，像是LINE TV、iQIYI若是未付費，也只是1集配1次廣告，直指一小時8次的「上廁所、拿零食」時間太多了，還有人打趣說：「乾脆讓我看一小時廣告，再好好看8小時可以嗎？」