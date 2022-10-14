城中城大火滿週年！受難家屬盼查明「消失防火門」真相

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林于凱認為，雄檢針對城中城大火另分5案，其中2案「有未檢修申報消防安全設備情形，主管機關高雄市政府消防局未予以查處，亦未對該列管場所實施消防檢查及複查」；「總幹事兼管理員李太明收管理費部分」則是已簽結。當初市府調查報告指這部分交由司法調查，但檢方簽結後卻不見市府後續行動，「關鍵防火門難道要成歷史懸案？」
林于凱質疑市府多次擬進行消防安檢，卻都不得其門而入、被阻擋在外，到底是誰阻擋，這件事也未說明。若家屬有意願提出後續司法調查，市府應提供法律相關協助，協助釐清真相給家屬一個答案。
受害家屬記者會上表示，在火災發生不久前防火門全都還在，且防火門這麼重，要拆還要動到乙炔槍，卻遲遲找不到偷竊嫌犯。「逝去的人不會再回來，但還是想要一個解釋跟說明」，就算城中城大樓拆掉了，仍希望市府可以給一個答案。
對此，市長陳其邁出席台39線建設說明會，會前接受媒體聯訪被問及此事表示，城中城火警是高雄人心中的痛，事件進入司法調查程序，經過檢調機關調查、釐清、起訴，市府尊重司法調查。
陳其邁指出，這一年來除了社會等等局處首長一對一陪伴家屬，市府也全力協助生活上需求，安置計畫也如期進行，並記取教訓。在消防、公安檢查等方面增加預算、人力，也在制度全力落實，盼悲劇不再重演。（編輯：孫承武）