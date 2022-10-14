捷克摩瑟水晶巡迴展 近6百萬《生之悅》全台已售3件
超越一個世紀，摩瑟依然是水晶藝術金字塔尖端上閃耀的巨星，它以165年的歷史不斷推陳出新創作出各種出神入化的絕妙之作。「2022流光溢彩摩瑟夢」巡迴展即日起至10月18日，於漢來大飯店LB Event Hall登場。全球限量8件的雷瑟大師《生之悅》作品備受矚目，以藝術與文學騎士勳章的深刻功力，雕琢了母子情深對望的溫馨，單價近600萬元，全台已售出3件。
國裕企業執行董事欒慎寰指出，2022年為熱愛水晶的行家準備了大師們扛鼎之作，《生之悅》全世界限量僅有8件，該作品有3層顏色，以透明色、玫瑰紅及黃晶呈現，雷瑟大師抱著10幾公斤的水晶細細雕刻，相當不容易。
創作《與琴共舞》的賽林格大師，將工藝技藝提升至繪畫層級，而賦予水晶全新的生命。雕刻家史沃博達則將慕夏的新藝術風格，以精湛的雕工定格在一組晨昏對比的水晶花瓶裡。
了不起的水晶彩繪大師杰樂奇，直接獻給台灣4種不風韻的水晶彩繪，讓大家一覽水晶彩繪從平面到立體的各種精彩。至於《泰瑞莎110年紀念對杯組》則延續了歷史的刻痕，將110年前紋飾美學精神移轉至21世紀。
今年最閃耀的明星是《黃金鋒芒》，為賈伯瑞克大師的堅強力作，以新穎的垂直切割法創造了水晶的奇幻，讓水晶切割頓時躍升為水晶藝術裡的主角。這款耗功耗料耗時，擁有吉祥旺來之形貌，璀璨萬花筒之神髓的水晶作品，則再一次締造了水晶藝術之巔峰。