從童工變大馬富豪世家創始人　掌握赤道線財富密碼

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不過他不滿足於只當個小小店鋪的老闆，當時有處錫礦地興起，各地華人紛紛前往淘金。陸佑也是其中之一，他原本在礦場工作，後來在礦場旁經營雜貨鋪，賺礦工們和居民們的錢。然而錫礦地被當地華人派系覬覦，陸佑無端被捲入械鬥中，一生的積蓄被摧毀於一旦。
再度跌落谷底的他，並沒有一撅不振。他帶著微薄的盤纏轉往馬來西亞吉隆坡，重新當回小雜役，在當地商人趙煜的手底下工作。不過這次他早已累積豐富的從商經驗，很快便自立門戶，並且著手經營橡膠、錫礦、椰子、咖啡和水泥等等生意，商業版圖遍及馬來西亞各地，更被封為「橡膠大王」。
陸佑一生共娶了四名夫人，大房在中國，二房在香港，三房則是在馬來西亞，當三房去世後，陸佑才又娶了四房。由於夫人眾多，子嗣也繁多，陸續掌管他手底下的生意，綜觀他的後代，都有各自顯赫的發展，甚至連2018年在好萊塢上映的《瘋狂亞洲富豪》編劇都跟該家族有血緣關係，足見陸佑的家族一直延續榮華富貴至今。
成為大富豪後，陸佑不忘自己的出身，一輩子都在努力做慈善公益，創辦多所醫院、學校和廟宇。甚至連香港大學的興建，都有他的投資，也因此香港大學有個建築命名為陸佑堂。由於社會貢獻巨大，1904年1月30日，新加坡殖民地政府同意將亞米尼亞街與諧街之間的道路命名為「陸佑街」 （Loke Yew Street）。而1913年之前馬來亞吉隆坡已有使用「陸佑路」 （Loke Yew Road）的歷史紀錄。陸佑從一個清寒的黃姓村民家庭，搖身一變成為各地都以他命名的大富豪，人生的際遇改變得非常巨大。
1916年他也投資中華民國，獲得中華民國頒發獎章，1917年獲得香港大學頒發的榮譽法學博士，他也在這一年與世長辭，告別他風風雨雨的一生。
不過他的後代仍傳承他的精神，到處捐款之餘，只要興建地標，都用陸佑的名字命名，是後代子孫感念祖父的財富，所設立的紀念建築物。
雖然陸佑的財富有子孫繼承衣缽，然而逐漸縮水，尤其1964年陸佑的長子和公司高階管理人員搭乘飛機時，全數罹難，打擊到陸家的事業經營。如今雖然仍有富豪，但規模和財富已經不能跟陸佑當年第一富豪的地位相比。即便如此，陸佑的名聲依然跟東南亞的發展密不可分。