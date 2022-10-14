兒童街道遊戲「雨天版」10/15登場！橘子集團暖當守護者
下雨天能去哪玩？讓大人、小孩玩到瘋的「兒童街道遊戲」，台北12行政區最後一場將於明（15）日下午在內湖舉辦，雖然天公不作美，但在民眾殷殷期盼之下，不只照常舉行，還進化成「雨天版」，遊戲規劃團隊特別設計了雨天專屬的彩繪秘密武器，來一場更精彩的「雨日遊戲」。由於遊戲路段緊臨Gamania橘子集團，橘子集團也發揮在地關懷精神，提供工作坊室內課程場地、遊戲過程中的重要水源、吹風機電力，一同暖心守護兒童。
由台北市體育局主辦、還我特色公園行動聯盟（簡稱特公盟）承辦的「兒童街道遊戲工作坊」，每一場街道遊戲，隨著季節、場地，都有不同變化，特公盟街道遊戲團隊將遊戲化為紙箱、彩繪、懷舊童玩，邀請大人、小孩們一起在街道上享受遊戲樂趣，呼籲親子遠離3C、走出家門，「兒童街道遊戲」陸續在台北市12行政區登場，明（15）日將來到最後一場內湖區。
特公盟街道遊戲團隊密切關注天氣和場地狀態，雖然氣象預報評估明（15）日內湖區是降雨天氣，但體感溫度落在29度左右，因此決定遊戲照常舉行，且這次還要來點不一樣的「雨日遊戲」。讓濕濕的馬路將彩繪顏料暈成美麗漸層，泡泡在雨中飄揚，以及最受孩子們歡迎的泡泡飲品扮家家，水遊戲部分除了搭配水花漣漪創造雨中觀察，也有冰球推推遊戲，規劃團隊更另外設計了雨天專屬的彩繪秘密武器。
活動現場將搭建帳篷，提供遮雨或更衣使用，也備有吹風機讓需要的親子將頭髮稍微吹乾。由於遊戲路段緊臨Gamania橘子集團，橘子集團也加入守護孩子的行列，除了贊助工作坊所需的室內課程場地，並提供遊戲過程中的重要水源，以及供應吹風機電力，讓孩子們能安心、開心大玩一場。
🟡兒童街道遊戲內湖場
📍活動時間：10月15日14:30至16:30（14:00開放排隊）
📍活動地點：內湖區瑞湖街（舊宗路二段171巷-181巷）
📍報名方式：現場排隊報名，免費參加
📍索票資格：大人或孩子居住於內湖區的居住證明或戶口名簿
📍名額上限：40組參與者（1大1小為1組）