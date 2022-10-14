中市增購150輛電動機車 環保局：2030年公務車全面電動化

台中市政府環保局為落實改善空污「藍天白雲行動計畫」，今年度編列1200萬元，購置150輛電動機車，提供給第一線清潔隊執行環保勤務使用。今日舉行交車儀式時，市長盧秀燕指出，市府以身作則，公務車輛帶頭使用低污染運具，今年購置150輛電動機車加入清潔隊公務機車行列，預估每年可減少碳排約52.5公噸，節省126萬元油料費用。





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盧秀燕市長表示，台中市空氣品質改善有成效，今年是合併升格以來，首次低於國家PM2.5標準15微克，也是中南部第一個達到國家空氣品質標準的城市，市府會繼續努力。其次，台中市為全國第二大城市，有為數龐大的清潔隊員，他們外勤工作必須騎乘機車為城市環境做清潔美容，為減少移動污染源，市府編列1200萬元，增購150輛電動機車配發給清潔隊員，112年也已編列預算將再添購150輛電動機車。











▲中市增購150輛電動機車加入環保勤務，預估年減碳排逾50公噸。（圖／記者金武鳳攝，2022.10.14)

盧市長說，為加速落實淨零碳排轉型，市府不只以身作則，也採取全國最高補助，獎勵民眾汰換機車，今年度總計編列1.2億元，推動淘汰二行程機車、老舊機車換購電動二輪車、新購電動機車等多元補助方案，一般民眾換購電動機車最高補助2萬元、中低收入戶換購電動機車最高補助4萬元。此外充換電站目前數量也是全國數一數二，透過種種努力節能減碳，不但改善空污，也節省相關經費，同仁也能騎乘更符合時代潮流的交通工具。





環保局指出，環保局自104年起首先採用電動機車執行道路清掃、髒亂清除、環境巡檢及拆除小廣告等各類環境維護工作，目前全市27個清潔隊計有126輛電動機車，考量目前換電式電動機車續航力較高，可騎乘較遠距離等優點，今年再新購150輛換電式電動機車，總計達276輛。





環保局表示，市府這三年來持續推動藍天白雲行動計畫，以「先公後私，先大後小」兩大原則，推動各項空污改善措施，其中清潔隊以電動機車取代油車執行環境市容維護，既環保又減碳，另市府也積極布建電動車充、換電站，打造友善電動車環境，目前電動汽車充電站622站、機車充電站757站、機車換電站628站，數量在六都中均名列前茅。





環保局長陳宏益表示，市府透過各種努力，鼓勵民眾一起響應綠能，共同攜手守護地球，期望落實公務車輛使用低污染運具，以達到2030年公務車全面電動化的目標。



