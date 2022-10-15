中市家鼠防治開跑　三不政策讓老鼠遠離

秋天為豐收的季節，老鼠為尋糧而容易出沒頻繁，為杜絕鼠患，台中市家鼠防治活動將於今(15)日至10月23日正式啟動，市政府環保局邀請大小朋友動起來，掌握「不讓鼠吃」、「不讓鼠來」、「不讓鼠住」的三不政策，搭配環境整頓、斷絕食物來源等方式，多管齊下讓家鼠危害遠離居家生活環境。





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環保局長陳宏益表示，秋天是豐收的季節，老鼠也會頻繁尋找食物為即將到來的冬天儲備糧食。鼠害防治的方法很多，如環境整頓、捕鼠籠、黏鼠板或是投放滅鼠餌劑等，其中最直接、有效的不二法門還是「環境整頓」，應以環境清潔整頓為主，將食物、廚餘收拾好，斷絕老鼠的糧食，配合捕鼠籠、黏鼠板或是投放滅鼠餌劑等措施，才能杜絕家中鼠害。



沙鹿里長蔡曉婷表示，環保局今年於沙鹿區沙鹿里及西勢里進行家鼠密度調查工作，里內有傳統市場，加上老鼠喜歡陰暗、食物充足的地方，有老鼠在所難免。自己平時除了宣導之外，還要求攤商每日營業結束後，攤位環境要整理乾淨，減少老鼠食物取得及躲藏處，避免老鼠孳生。



西勢里長蔡坤地說，環境乾淨真的很重要，平時就常宣導里民要經常整理居家環境、落實防鼠三不政策，只有讓老鼠無處躲藏及無處覓食，才是徹底根絕鼠患之道。



環保局說，發送到里辦公處的滅鼠餌劑，主要提供給有緊急滅鼠需求的民眾索取，更要避免孩童及寵物接觸或誤食。滅鼠餌劑每包有10小塊、外觀為藍綠色，使用時剝成小塊狀，沿著老鼠常出現牆壁、牆角或陰暗隱蔽的地方投放適量餌劑。由於滅鼠餌劑成分主要為抗凝血劑，老鼠吃了會慢性內出血，造成身體虛弱、體內血液無法凝固症狀，大約5~10天(視食用劑量) 死亡，另外如發現老鼠屍體或排泄物，務必戴口罩及橡膠手套再噴灑稀釋漂白水消毒、清理，裝入垃圾袋並紮緊袋口，交由垃圾車清運處理。



環保局呼籲，「防治家鼠，人人有責」，請市民配合於家鼠防治期間進行環境大掃除，「環境整頓為主、投放餌劑為輔」，將食物廚餘收拾好，斷絕老鼠的糧食「不讓鼠吃」、屋內及水管空隙處定期修補堵塞通道「不讓鼠來」、定期打掃減少堆積物，清除可以躲藏居住的場所「不讓鼠住」，唯有乾淨環境，才能打造鼠不進門的潔淨家園。



