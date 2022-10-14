蔡其昌、盧秀燕都在搶他！中市議員王朝坤喪失候選人資格
中選會今公布3名直轄市議員候選人不符合資格，現任台中市議員王朝坤赫然在名單中！無黨籍的王朝坤是台中黑派要角、大甲鎮瀾宮董事，盧秀燕、蔡其昌為爭取王的支持，先後為他站台，消息傳出，為複雜的豐原區市議員選情投下一顆震撼彈。
根據中央選委會今（14日）發布內容表示，台中市議員第4選舉區（豐原、后里）王朝坤，因共同犯農會法》第47條之1第1項第2款之《交付財物罪》，108年10月23日經台中高分院判刑1年6月、緩刑4年，緩刑期間付保護管束，於111年9月2日登記期間截止前，保護管束執行未畢，核有《公職人員選舉罷免法》第26條第5款規定之情事，不得登記為候選人。
豐原后里選區此次參選爆炸，上演12搶5激烈場面，現任議員王朝坤因是無黨籍，一直和藍綠保持友好等距關係，10月2日他成立競選總部，現任市長盧秀燕、立法院副院長蔡其昌先後為其站台。但藍綠這兩天盛傳，王朝坤在108年農會選舉時，涉及違反《農會法》判緩刑4年，如果仍在緩刑期間，很可能被中選會取消資格。
王朝坤則指傳聞很烏龍，他強調違反《農會法》的部份已付出代價，確定可以登記才辦理登記，如果不能參選，為何他現在還可以當議員？台中市選委會上午則表示，資格審定由中央認定，要由中央開會後才確定，不料下午即大變天，王朝坤獲悉極為錯愕，表示將和律師研究一下。